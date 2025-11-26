قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
بضاعة أتلفها تيك توك.. أم مكة من بائعة سمك لـ 6 شهور حبس |القصة الكاملة
الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 14 طعنا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى
أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الذهب يصعد محليًا وعالميًا.. وتوقعات جديدة بدفع الأسعار نحو مستويات تاريخية

ت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية
ت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتنامي التوقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اعتماد سياسة نقدية أكثر تيسيرًا خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي ارتفعت بنحو 15 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5570 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 22 دولارًا لتسجل 4155 دولارًا.
وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6366 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4774 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 44560 جنيهًا.


وأشار التقرير إلى أن تعاملات أمس الثلاثاء شهدت ارتفاعًا بنحو 15 جنيهًا في السوق المحلية، حيث افتتح جرام عيار 21 التداول عند 5535 جنيهًا وأغلق عند 5555 جنيهًا، في حين شهدت الأوقية عالميًا حالة من الاستقرار النسبي حيث افتتحت التعاملات عند 4133 دولارً، وأغلقت عند نفس المستوى.


ضغوط فيدرالية وتوقعات بتغيير القيادة
جاء صعود الذهب اليوم مدفوعًا بتزايد توقعات الأسواق بانتهاج الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر مرونة، بعد تقارير تشير إلى تقدم كيفن هاسيت—أحد كبار مستشاري البيت الأبيض—إلى صدارة المرشحين لرئاسة الفيدرالي، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرًا على اتجاه أكثر ميلًا لخفض الفائدة.


في المقابل، دعمت بيانات اقتصادية أمريكية قوية هذا المسار؛ إذ أظهرت وزارة العمل انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 216 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، مقابل توقعات السوق البالغة 225 ألف طلب، بينما تراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع إلى 223.7 ألف طلب.


كما أظهرت بيانات السلع المعمرة ارتفاع الطلبات بنسبة 0.5% في سبتمبر، متجاوزة التوقعات، بدعم من صعود معدات النقل للشهر الثاني على التوالي.
كما أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة أمس الثلاثاء ضعفًا في إنفاق المستهلكين واعتدالًا في أسعار المنتجين، مما دفع الأسواق إلى تعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.


تحسن شهية المخاطرة رغم استمرار التوترات
ورغم الضغوط التيسيرية الداعمة للذهب، يواجه المعدن النفيس رياحًا معاكسة مع تحسن مزاج الأسواق عقب تقارير أفادت بوجود تقدم أولي في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ما ضغط على الطلب على الملاذات الآمنة.


وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى قرب 99.84 بعد أن لامس أدنى مستوى أسبوعي عند 99.60.
 

توقعات قوية للذهب… ودويتشه بنك يقود موجة التفاؤل
عززت المؤسسات المالية الكبرى توقعاتها للصعود، حيث رفع دويتشه بنك تقديراته لسعر الذهب في 2026 إلى 4450 دولارًا للأوقية بدلًا من 4000 دولار، مشيرًا إلى قوة مشتريات البنوك المركزية وزيادة تدفقات المستثمرين، ويرى البنك إمكانية اقتراب الأسعار من 4950 دولارًا بزيادة 14% عن العقود الآجلة الحالية لشهر ديسمبر 2026.


وفي الوقت نفسه، أشار مجلس الذهب العالمي إلى تسجيل صناديق الذهب المتداولة عالميًا تدفقات صافية بلغت 55.1 طنًا خلال أكتوبر 2025، مدفوعة بمشتريات قوية من أسواق أمريكا الشمالية وآسيا، رغم خروج كبير للأموال من أوروبا.


البنوك المركزية تواصل دعم الاتجاه الصاعد
وفي تقرير منفصل، كشف جولدمان ساكس أن الصين رفعت احتياطياتها من الذهب بنحو 15 طنًا خلال سبتمبر، بينما بلغت مشتريات البنوك المركزية الإجمالية نحو 64 طنًا، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن مشتريات أغسطس.


وأكد البنك أن هذه المشتريات كانت العامل الأكثر تأثيرًا في صعود الذهب خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدما لامست الأسعار مستويات تاريخية تجاوزت 4380 دولارًا للأوقية في أكتوبر.


ويتوقع جولدمان ساكس استمرار هذه الوتيرة حتى نهاية 2026، بمتوسط مشتريات شهرية يقترب من 80 طنًا، مع ترجيح وصول الأسعار إلى 4900 دولار للأوقية بحلول نهاية العام المقبل بدعم من الطلب الرسمي والتيسير النقدي المرتقب.

