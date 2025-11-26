سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 26-11-2025



يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-11-2025، ضمن نشرته الخدمية.



سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4136 دولارًا



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4761 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5555 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 63491 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44،440 ألف جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.