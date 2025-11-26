سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الصاغة في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 26 نوفمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4465 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5560 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6354 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 44480 جنيها.