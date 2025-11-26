الذهب يستعيد بريقه مع تباطؤ البيانات الأمريكية واقتراب اجتماع الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، الأربعاء، مستفيدة من تراجع الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية متوسطة القوة عززت توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

وارتفع الذهب الفوري 0.9% ليصل إلى 4,166.13 دولار للأوقية، كما صعدت عقود الذهب الآجلة لشهر فبراير 0.9% إلى 4,201.15 دولار للأوقية.

وشهد الذهب طلبا قويا كملاذ آمن، رغم صعود الأصول عالية المخاطر هذا الأسبوع، وسط استمرار التوترات بين اليابان والصين، إضافة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والقلق من توسع الإنفاق المالي.

وواصل الذهب مكاسبه خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية تخص شهر سبتمبر، والتي عززت توقعات توجه الفيدرالي نحو مزيد من التيسير النقدي.

وأظهرت البيانات تباطؤ نمو مبيعات التجزئة وانكماش التضخم الأساسي للمنتجين بأكثر من المتوقع، ما يشير إلى استمرار تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وتعد بيانات سبتمبر من آخر القراءات الرسمية المتاحة أمام الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المقرر في ديسمبر، خاصة مع تأجيل بيانات العمالة والتضخم لشهر أكتوبر إلى أجل غير مسمى بسبب الإغلاق الحكومي، كما تم تأجيل إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للفيدرالي، من قبل مكتب التحليل الاقتصادي.

وارتفعت توقعات خفض الفائدة خلال الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ، بعد تصريحات لعضوين في الفيدرالي دعما مزيدا من التيسير.

وتشير الأسواق إلى احتمالية 80.7% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 9 - 10 ديسمبر، مقارنة بـ 42.4% قبل أسبوع، وفقا لمؤشر CME FedWatch.

وصعدت المعادن النفيسة الأخرى، حيث ارتفعت الفضة الفورية 1% إلى 52.0215 دولار للأوقية مقتربة من مستوى قياسي مرتفع، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 1,559.90 دولار للأوقية.

وفي المعادن الصناعية، ارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 0.3% إلى 10,992.90 دولار للطن، مدعومة بإعلان شركة كوديلكو التشيلية اعتزامها رفع الأسعار بشكل حاد لعملائها في الصين.