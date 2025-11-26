قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
الرقابةالمالية: 954 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة في 9 شهور
مدبولي ونظيره الجزائري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة
وزير الكهرباء يكشف دور الطاقة الشمسية في تحقيق أمن الطاقة العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يستقر بعد قفزة بدعم من آمال خفض الفائدة الأمريكية

ذهب
ذهب
وكالات

استقرّت أسعار الذهب بعد ارتفاع كبير في الجلسة السابقة، بدعم تنامي الثقة في أن الولايات المتحدة ستخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وكان المعدن الثمين يتداول قرب 4130 دولاراً للأونصة بعدما ارتفع بنحو 2% يوم الإثنين. وجاءت القفزة نتيجة تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي دعا إلى خفض الفائدة في ديسمبر بسبب ضعف سوق العمل الأميركية. ويستفيد الذهب عادةً من انخفاض أسعار الفائدة لأنه لا يدرّ عائداً.

وأدى أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة والذي استمر ستة أسابيع، إلى تأخر صدور بيانات اقتصادية أساسية، ما جعل تعليقات مسؤولي الفيدرالي من بين الإشارات القليلة المتاحة للمتداولين لتوقع خطوة البنك المركزي المقبلة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة إنه يرى مجالاً لخفض فائدة "على المدى القريب"، بينما تُسعّر عقود المقايضة احتمالاً يقارب 80% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في آخر اجتماع لهذا العام.

وقال لوكا بينديلي، رئيس استراتيجية الاستثمار في بنك "لومبارد أودير" (Lombard Odier)، إن السوق قامت بـ"انعطافات حادة" مؤخراً استجابة لمثل هذه التصريحات، مضيفاً: "هذا يعطي فكرة عن مدى حساسية السوق لكلام الفيدرالي في الفترة الأخيرة".

الأنظار على البيانات الاقتصادية المتأخرة

سيترقب المتعاملون البيانات الاقتصادية المتأخرة هذا الأسبوع، ذات الأهمية الكبرى. ومن المقرر صدور أرقام مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين لشهر سبتمبر يوم الثلاثاء، ومطالبات البطالة الأسبوعية في اليوم التالي.

الفائدة الأميركية الذهب الفائدة أسعار الذهب أسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2025

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

قافلة «زاد العزة» الـ81 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

قافلة «زاد العزة» الـ81 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

وزيرتا التنمية المحلية والتضامن

التنمية المحلية والتضامن تستعرضان دعم جهود الهلال الأحمر لدعم الفلسطينيين بغزة

مدبولي ونظيره الجزائري

مدبولي ونظيره الجزائري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية

بالصور

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

فيديو

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد