رياضة

تشكيل الهلال والنصر المتوقع لـ قمة الدوري السعودي

الهلال والنصر
الهلال والنصر
عبدالله هشام

ينتظر عشاق الكرة السعودية مباراة كلاسيكو خاصة بين الهلال والنصر اليوم على ملعب “ المملكة أرينا ” ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

يدخل الهلال اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية، والسعي لتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه في جدول الترتيب، مستفيدًا من الاستقرار الفني والانسجام الكبير بين عناصره.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز من أجل استعادة ثقة جماهيره، خاصة بعد تعرضه لسلسلة من النتائج السلبية في الجولات الأخيرة، والتي أثرت على حظوظه في المنافسة على اللقب.

تشكيل الهلال المتوقع ضد النصر

حراسة المرمى: محمد الربيعي
الدفاع: حمد اليامي - يوسف أكتشيشيك - حسان تمبكتي - ثيو هيرنانديز
الوسط: روبن نيفيز- سيرجي سافيتش - محمد كنو
الهجوم: مالكوم فيليب - سالم الدوسري - داروين نونيز

تشكيل النصر المتوقع ضد الهلال 

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - أينييغو مارتينيز - محمد سيماكان - سعد الناصر.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - أنجليو - ويسلي.

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو - كينجسلي كومان.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

تُقام مباراة الهلال والنصر اليوم ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، وتنطلق صافرة البداية في توقيتات مختلفة حسب الدول العربية، وجاءت كالتالي:

الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة
الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية
الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات
الساعة 6:30 مساءً بتوقيت المغرب

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تمتلك شبكة «ثمانية» حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أعلنت نقل مباراة الهلال والنصر مباشرة عبر قناة ثمانية HD 1، مع تقديم تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء، تضم نخبة من نجوم التحليل الرياضي.

كلاسيكو لا يقبل القسمة على اثنين

يبقى كلاسيكو الهلال والنصر مواجهة خاصة لا تعترف بالحسابات المسبقة، إذ دائمًا ما تشهد ندية وإثارة حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما يجعل الجماهير على موعد مع سهرة كروية استثنائية مليئة بالحماس والتشويق

