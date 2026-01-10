رسالة عاجلة من فتحي عبد الوهاب لـ حمادة هلال قبل عرض المداح أسطورة النهاية

شوق الفنان فتحى عبد الوهاب، الجمهور لـ الجزء السادس من مسلسل «المداح أسطورة النهاية»، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2026.

ونشر فتحى عبدالوهاب البوستر الخاص به عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وعلق : «رجعتلك يا صابر».

يُذكر أن فتحى عبد الوهاب جسد خلال الموسم الرابع من مسلسل «المداح»، الذى عرض فى رمضان 2024، دور الشيطان سميح، وحقق من خلاله تفاعلًا واسعًا وإشادات كبيرة من الجمهور.

مسلسل المداح الجزء الخامس: أسطورة العهد رمضان الماضى 2025، ضم 30 حلقة، وشارك فى بطولته كل من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوى، مى كساب، هبة مجدى، يسرا اللوزى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محى الدين، جورى بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهرى، ومحمد عبدالحافظ، فيما ظهر فتحى عبدالوهاب كضيف شرف. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.