محسن محي الدين يكشف لصدى البلد حقيقة مشاركته في مسلسل «المداح» في رمضان| فيديو

كشف الفنان محسن محي الدين، خلال ندوة في موقع «صدى البلد» الإخباري، حقيقة مشاركته في مسلسل «المداح» خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أنه غير مشارك في العمل هذا العام.

وأوضح محيي الدين أن مسلسل «المداح» يعتمد في كل جزء على تغييرات في الشخصيات، حيث يظهر بعض الأبطال ويختفي آخرون، وهو أمر طبيعي في عمل ممتد لعدة أجزاء.

وأكد أن هذا التنوع لم يؤثر على نجاح المسلسل، بل على العكس، حافظ العمل على شعبيته وحقق نجاحًا ملحوظًا في جميع أجزائه.

وأشار إلى أن «المداح» يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وأن سر تميزه يكمن في اعتماده على الغموض وكل ما هو غير مألوف، موضحًا أن العمل لا يقدّم فكرة “الجن” بشكل مباشر، بل يركز على كل ما هو غريب ومجهول، وهو ما يجذب انتباه المشاهدين

واختتم محسن محيي الدين حديثه بتمنياته بالنجاح لفريق عمل المسلسل، مؤكدًا أن استمرار نجاح «المداح» يعود إلى تفاعل الجمهور مع فكرته وأحداثه المختلفة.



