هبة مجدي تروج لمسلسل المداح قبل عرضه في رمضان 2026

روجت الفنانة هبة مجدي، لمسلسل المداح في جزئه الجديد المقرر عرضه في دراما رمضان ٢٠٢٦.

وشاركت هبة مجدي البوستر الدعائي لمسلسل المداح اسطورة النهاية.

هبة مجدي

ويُعد مسلسل «المداح» من أبرز الأعمال الدرامية التي تُعرض في موسم رمضان، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان، ، وإخراج أحمد سمير فرج.

وكشف الفنان طارق النهري عن استعداده للمشاركة في الجزء السادس من مسلسل «المداح»، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في أجزائه السابقة.

وقال طارق النهري في تصريحات لـ صدي البلد : بشارك بإذن الله في مسلسل المداح الجزء السادس كضيف شرف دور مفاجأة ، استعدادًا لعرضه في عام 2026».