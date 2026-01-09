قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضوء غير مرئي ينبعث من الكائنات الحية.. هل تتوهج الحياة في الخفاء؟
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية
أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي
محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد
إجراء جديد داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات
مساعدات نقدية واستثنائية لـ محدودى الدخل .. وهذه حالات وقفها بالقانون
محافظة بورسعيد تكشف عن أسباب انقطاع المياه وضعفها في عدد من الأحياء ومدينة بورفؤاد
تريزيجيه: كوت ديفوار منتخب قوي ومواجهته نهائي مبكر لأمم أفريقيا| فيديو
التضامن تنظم قافلة شاملة لرعاية كبار السن المنتقلين من دور غير مرخصة بالإسكندرية
هاني حتحوت يوجه رسالة شكر للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح
الخارجية الإيرانية: سياستنا قائمة على دعم استقلال لبنان وسلامة أراضيه
كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ندوة خاصة تجمع مروان حامد ويسري نصرالله في مهرجان روتردام السينمائي الدولي

مروان حامد
مروان حامد
محمد نبيل

يشهد مهرجان روتردام السينمائي الدولي (IFFR 2026) ندوة خاصة تجمع بين المخرجين المصريين البارزين مروان حامد ويسري نصرالله، في لقاء فني وحواري مميز يتناول مسيرتهما السينمائية الحافلة وتأثيرهما البارز في السينما العربية المعاصرة.
 

وتأتي الندوة بالتزامن مع عرض فيلم “الست”، العمل السيري الجديد للمخرج مروان حامد، حيث يناقش المخرجان تفاصيل الفيلم ورؤيته الفنية، إلى جانب التحديات الإبداعية المرتبطة بتقديم السيرة الذاتية على الشاشة الكبيرة، وأبعاد العمل من الناحية الدرامية والبصرية.
 

كما تتطرق الندوة إلى أبرز محطات مشوارهما السينمائي، من خلال استعراض تجاربهما المختلفة، وأهم الأفلام التي شكّلت علامات فارقة في تاريخهما الفني، إضافة إلى الحديث عن تطور السينما المصرية والعربية، وعلاقتها بالمهرجانات الدولية، ودور المخرج في تشكيل الوعي الثقافي والجمالي.

وتحظى الندوة باهتمام واسع من جمهور المهرجان والنقاد وصُنّاع السينما، نظرًا لما يتمتع به مروان حامد ويسري نصرالله من مكانة رفيعة وخبرة طويلة أسهمت في تقديم أعمال سينمائية جريئة ومؤثرة حصدت حضورًا عالميًا.
 

يُذكر أن مهرجان روتردام السينمائي الدولي يُعد من أبرز المهرجانات السينمائية العالمية الداعمة للسينما المستقلة والتجارب الإبداعية الجديدة، ويشكل منصة مهمة للحوار بين صُنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مروان حامد يسري نصرالله مهرجان روتردام السينمائي الدولي IFFR 2026 IFFR

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

حسام حسن

أمم أفريقيا.. حسام حسن يكشف عن أخر استعدادات منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار

تريزيجيه وحسام حسن

جاهزون للفوز.. 11 تصريحا ناريا من حسام حسن قبل مواجهة كوت ديفوار

كوت ديفوار

كوت ديفوار يصل أغادير لخوض مرانه الختامي قبل مواجهة منتخب مصر

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد