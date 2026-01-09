ندوة خاصة تجمع مروان حامد ويسري نصرالله في مهرجان روتردام السينمائي الدولي

يشهد مهرجان روتردام السينمائي الدولي (IFFR 2026) ندوة خاصة تجمع بين المخرجين المصريين البارزين مروان حامد ويسري نصرالله، في لقاء فني وحواري مميز يتناول مسيرتهما السينمائية الحافلة وتأثيرهما البارز في السينما العربية المعاصرة.



وتأتي الندوة بالتزامن مع عرض فيلم “الست”، العمل السيري الجديد للمخرج مروان حامد، حيث يناقش المخرجان تفاصيل الفيلم ورؤيته الفنية، إلى جانب التحديات الإبداعية المرتبطة بتقديم السيرة الذاتية على الشاشة الكبيرة، وأبعاد العمل من الناحية الدرامية والبصرية.



كما تتطرق الندوة إلى أبرز محطات مشوارهما السينمائي، من خلال استعراض تجاربهما المختلفة، وأهم الأفلام التي شكّلت علامات فارقة في تاريخهما الفني، إضافة إلى الحديث عن تطور السينما المصرية والعربية، وعلاقتها بالمهرجانات الدولية، ودور المخرج في تشكيل الوعي الثقافي والجمالي.



وتحظى الندوة باهتمام واسع من جمهور المهرجان والنقاد وصُنّاع السينما، نظرًا لما يتمتع به مروان حامد ويسري نصرالله من مكانة رفيعة وخبرة طويلة أسهمت في تقديم أعمال سينمائية جريئة ومؤثرة حصدت حضورًا عالميًا.



يُذكر أن مهرجان روتردام السينمائي الدولي يُعد من أبرز المهرجانات السينمائية العالمية الداعمة للسينما المستقلة والتجارب الإبداعية الجديدة، ويشكل منصة مهمة للحوار بين صُنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.