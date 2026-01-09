مريم سعيد صالح بعد خروجها من المستشفى: عاجز ذليل

عبرت الفنانة مريم سعيد صالح عن تجربتها بعد مغادرتها المستشفى،عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت مريم سعيد صالح: أخيرًا دخلت بيتي زي ما خرجت منه بالإسعاف من يوم 22/12، ورجعت أمس مساء 1/8، الحركة لسه بحساب ومحاذير، وأكبر جرح في حياتي. ربنا يتمم الشفاء ويكملها بالستر والصحة.

وأضافت الفنانة: قضيت فترة كبيرة في المستشفى، أيام من العجز التام عن الحركة، والاحتياج لكل اللي حواليك في كل حاجة.

وده تأديب للنفس علشان محدش يفتكر نفسه قادر على كل حاجة ومش محتاج حد.

وتابعت مريم سعيد: لحظة بتعرف ان انت دلوقت عاجز ذليل عبد الرحمن الرحيم اللطيف الجابر تفهم أنه وحده اللي تلجأ إليه وكل ما كنت واثق في جبره ومستقوي بيه كل مارد عليك وقلبك أنا عند ظنك بي هو اللطيف الجابر الودود الفتاح هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يقول للشيء كن فيكون".