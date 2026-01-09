مسلسلات رمضان 2026.. تفاصيل مسلسل أولاد الراعي والقنوات العارضه

مسلسل أولاد الراعي، واحد من الاعمال الدرامية المقرر عرضها خلال شهر رمضان القادم، ويعد من الاعمال التي تعتمد علي البطولة الجماعية.

فريق عمل مسلسل أولاد الراعي:

في بطو العمل كل من خالد الصاوي وأحمد عيد وماجد المصري ايهاب فهمي ونيرمين الفقي وامل بوشوشه والفنانة القديرة فادية عبد الغني وايناس كامل ، و من انتاج شركة فنون مصر، و قصه ريمون مقار و وسيناريو حوار كلا من مينا بباوي ومحمود شكري وخالد شكري وطه زغلول ومن اخراج محمود كامل.

قصة مسلسل اولاد الراعى

وتدور أحداث "أولاد الراعى" في إطار اجتماعي مشوّق حول صراع عائلي محتدم بين الأشقاء على المال والسلطة، حيث يكشف العمل الجانب الخفي في صراع رجال الأعمال، في إطار اجتماعي.

ويواصل صناع العمل حاليًا تصوير مسلسل أولاد الراعي في عدد من الاماكن الخارجية، بالاضافة الي الديكور الرئيسي والذي يضم منزل ابطال العمل والشركات التابعة لهم.

القنوات العارضة وعدد الحلقات:

العمل تدور أحداثه في اطار 30 حلقة ومن المقرر عرضه علي شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، وهم الحياة ، cbc، dmc، on e، كما سيتم طرح الحلقات بشكل يومي خلال شهر رمضان علي منصة watch it.