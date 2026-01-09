قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مانشيستر سيتي يعلن ضم الغاني سيمينيو
التأخير خطر على صحتك.. لهذه الأسباب يجب تناول وجبة الإفطار 8 صباحا
زيادة أسعار الذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة جديدة خلال 2026
زوجته الأبرز.. 3 أسباب وراء تعثر إنتقال فيستون ماييلي لـ الأهلي
قطع المياه لمدة 5 ساعات عن قرية البراجيل بالجيزة
بهذه النتيجة.. عمرو الدردير يشارك توقعه لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
فن وثقافة

88 فيلما من 25 دولة في الدورة الأولى لمهرجان المنصورة لسينما الاطفال

أحمد البهى

أعلنت إدارة مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، في دورته الأولى المقررة خلال الفترة من 9 إلى 14 فبراير المقبل، عن مشاركة 88 فيلمًا من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم، بينها 30 فيلمًا أجنبيًا، و12 فيلمًا عربيًا، و46 فيلمًا مصريًا، لتمنح هذه المشاركة الأطفال فرصة استكشاف ثقافات وتجارب متنوعة عبر السينما .

الأفلام الأجنبية: مغامرات وقصص خيالية من العالم

تشمل الأفلام الأجنبية مشاركة 18 دولة من خلال مجموعة متنوعة من الأعمال التي تمثل ثقافات مختلفة وتجارب إنسانية ملهمة، فمن فرنسا، يشارك فيلم Tiger and Fox: Animals grieve their loss too الذي يسرد قصة الحيوانات وتفاعلها مع الفقد، بالإضافة إلى The Forbidden Fruit وToy Box وBig. من روسيا، يشارك Orange Tree، وOnce upon a time there was a mountain، وHow a Giraffe and a Raccoon Saved the Moon، وBloodix، وOnce upon a starry night، لتقدم أعمالًا مليئة بالمغامرة والقيم الإنسانية.

ويشارك من فنلندا One Gold Coin - A Robin Hood story، ومن الهند Pappu's Paalappu، إضافة إلى Lady Bird الذي يستعرض رحلات الأطفال والخيال. أوكرانيا تشارك بفيلم Quokka، بولندا بـ The Elephant Who Wasn't the Last، اليابان بـ Dungeons & Television، البرازيل بـ The Adventures of lost time، إيطاليا وإسبانيا بـ The Hedgehog Tree، والولايات المتحدة بـ The Red Scarf: A Story of Armenian Hope وThe Story of Sugar، وأستراليا بـ Wonderfully Made.

كما تضم القائمة فيلم Doors من البرتغال، و تمنح هذه الأفلام الأطفال فرصة للتعرف على الصداقات، التعاون، القيم البيئية والاجتماعية، والمغامرة الممتعة بأسلوب قصصي متنوع.

الأفلام المصرية: تنوع بين الترفيه والتعليم

يشارك في المهرجان 46 فيلمًا مصريًا، ومنهم انقذوا أرضنا، مخاوف، انقذوا أرضنا، عيشها صح، النيل يجمعنا، وأفلام أطول مثل Disconnected وThe New Nomads وThe Player، لتقدم محتوى متنوع للأطفال بمختلف الأعمار، كما تتناول بعض الأفلام قضايا اجتماعية مهمة مثل التحديات البيئية والتنمر وأهمية القيم الإنسانية من خلال أفلام مثل التنمر والحضارة والثقافة.

تضم القائمة أيضًا أعمالًا خيالية ممتعة مثل Rhythms of a girl’s dream و8 Candles، وأفلام ذات طابع موسيقي وتراثي مثل قرية الأنغام ونادي الأطفال المضيئة، مع تسليط الضوء على مواضيع تعليمية وثقافية عبر أعمال مثل مكتبة المدرسة وأمل وانعكاس.

الأفلام العربية: قيم إنسانية وتعاون دولي

يشارك 12 فيلمًا عربيًا من الأردن والمغرب والإمارات وفلسطين وتونس والسعودية، مع بعض التعاونات الدولية مثل فرنسا وألمانيا، فمن الأردن، يشارك remnant وHide and Seek وZoo بالتعاون مع ألمانيا، ومن المغرب INVESTIGATION وHalouma وWhen Silence Speaks، الإمارات تقدم Children of Barzagh، فلسطين تشارك بـ THE DEER’S TOOTH و10 Minutes Younger وPalestine Island بالتعاون مع فرنسا، تونس تقدم As long as we still dream، والسعودية بـ Khayyalah، وتتناول هذه الأفلام موضوعات متنوعة تجمع بين القيم الإنسانية والاجتماعية، المغامرة، الخيال، والدراما الموجهة للأطفال، مع تعزيز روح التعاون الفني والثقافي بين الدول العربية والأجنبية، لتكون منصة فنية ممتعة وثرية للأطفال.

ويُقام مهرجان المنصورة لسينما الأطفال في دورته الأولى برعاية وزارة الثقافة ومحافظة الدقهلية ونقابة السينمائيين والمجلس القومي للطفولة والأمومة ونادي جزيرة الورد بالمنصورة .

مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال مهرجان المنصورة الدولي إدارة مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال المنصورة الدولي لسينما الأطفال

