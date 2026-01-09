قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التأخير خطر على صحتك.. لهذه الأسباب يجب تناول وجبة الإفطار 8 صباحا
زيادة أسعار الذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة جديدة خلال 2026
زوجته الأبرز.. 3 أسباب وراء تعثر إنتقال فيستون ماييلي لـ الأهلي
قطع المياه لمدة 5 ساعات عن قرية البراجيل بالجيزة
بهذه النتيجة.. عمرو الدردير يشارك توقعه لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أحدث تصوير جوي لأعمال الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة - مطروح| شاهد

حمادة خطاب

أظهر أحدث تصوير جوي تقدّم أعمال تركيب القضبان وتشطيبات المحطات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح)، بما يعكس تسارع وتيرة التنفيذ في أحد أكبر مشروعات النقل القومي.

وتبرز المشاهد المصوّرة تقدّمًا ملحوظًا في أعمال تركيب القضبان على مسار الخط، إلى جانب مراحل متقدمة من تشطيبات المحطات، في إطار تنفيذ الأعمال الهندسية بالمشروع الذي يمتد عبر مسافات طويلة ويتطلب أعمالًا إنشائية معقدة، من بينها شق الجبال وتنفيذ الجسور والأنفاق.

كما تعكس الصور حجم الجهود المبذولة من الكوادر الهندسية والعمالة المصرية في تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم جاهزية الخط للتشغيل ضمن منظومة شبكة القطار الكهربائي السريع.

شبكة القطار الكهربائي

ويُعد الخط الأول جزءًا أساسيًا من شبكة القطار الكهربائي السريع التي تستهدف ربط المناطق العمرانية والصناعية والسياحية والزراعية، حيث تخدم الشبكة مناطق صناعية قائمة وجديدة مثل حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، إلى جانب ربط المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، فضلًا عن خدمة مناطق التنمية الزراعية الجديدة مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

وتتكون شبكة القطار الكهربائي السريع من ثلاثة خطوط بطول إجمالي نحو 2000 كيلومتر، تضم 60 محطة، وورشتي صيانة رئيسيتين، و6 نقاط صيانة. ويبلغ أسطول الشبكة 41 قطارًا سريعًا، و94 قطارًا إقليميًا، و41 جرار بضائع. ويبلغ طول الخط الأول (السخنة–العلمين–مطروح) نحو 660 كيلومترًا، ويشمل 21 محطة، و3 نقاط صيانة، ومركزًا للتحكم والسيطرة، ويستهدف دعم الربط اللوجيستي بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتحقيق التكامل مع الموانئ والمطارات والطرق، ودعم التنمية المستدامة وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

الخط الأول الكهربائي السريع مشروعات النقل القومي

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

خدمات الصحة النفسية بالمحافظات

الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات

وفد نقابة البترول والكيماويات بتركيا خلال زياته للقاهرة

ماذا فعل وفد نقابة البترول والكيماويات التركية في القاهرة؟

بالصور

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

