أحدث تصوير جوي لأعمال الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة - مطروح| شاهد

أظهر أحدث تصوير جوي تقدّم أعمال تركيب القضبان وتشطيبات المحطات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح)، بما يعكس تسارع وتيرة التنفيذ في أحد أكبر مشروعات النقل القومي.

وتبرز المشاهد المصوّرة تقدّمًا ملحوظًا في أعمال تركيب القضبان على مسار الخط، إلى جانب مراحل متقدمة من تشطيبات المحطات، في إطار تنفيذ الأعمال الهندسية بالمشروع الذي يمتد عبر مسافات طويلة ويتطلب أعمالًا إنشائية معقدة، من بينها شق الجبال وتنفيذ الجسور والأنفاق.

كما تعكس الصور حجم الجهود المبذولة من الكوادر الهندسية والعمالة المصرية في تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم جاهزية الخط للتشغيل ضمن منظومة شبكة القطار الكهربائي السريع.

شبكة القطار الكهربائي

ويُعد الخط الأول جزءًا أساسيًا من شبكة القطار الكهربائي السريع التي تستهدف ربط المناطق العمرانية والصناعية والسياحية والزراعية، حيث تخدم الشبكة مناطق صناعية قائمة وجديدة مثل حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، إلى جانب ربط المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، فضلًا عن خدمة مناطق التنمية الزراعية الجديدة مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

وتتكون شبكة القطار الكهربائي السريع من ثلاثة خطوط بطول إجمالي نحو 2000 كيلومتر، تضم 60 محطة، وورشتي صيانة رئيسيتين، و6 نقاط صيانة. ويبلغ أسطول الشبكة 41 قطارًا سريعًا، و94 قطارًا إقليميًا، و41 جرار بضائع. ويبلغ طول الخط الأول (السخنة–العلمين–مطروح) نحو 660 كيلومترًا، ويشمل 21 محطة، و3 نقاط صيانة، ومركزًا للتحكم والسيطرة، ويستهدف دعم الربط اللوجيستي بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتحقيق التكامل مع الموانئ والمطارات والطرق، ودعم التنمية المستدامة وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.