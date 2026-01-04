قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الغندور» يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع إدارة إنبي لضم «شكشك»
بإطلالة جريئة.. دوللي شاهين تتألق في جلسة تصوير خاصة في احتفالات الكريسماس | شاهد
مقتــل 40 بينهم مدنيون بالهجوم الأمريكي الأول.. وتأهب بالجيش تحسباً لهجوم آخر على فنزويلا
لميس الحديدي: اعتقال مادورو يعلن بداية عالم تحكمه القوة لا القانون | فيديو
«النقل» تنشر صورًا جديدة توضح الإقبال الكثيف على استقلال القطار الكهربائي الخفيف |شاهد
إياك وهذا الفعل في رجب ..أشد حرمة من باقي الشهور
تفاصيل تأجيل الدوري حال بلوغ منتخب مصر نصف نهائي أمم أفريقيا.. وخلاف طه عزت مع سويلم
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر.. وتحذير ياباني من إطلاق آخر
الأهلي يُواجه أزمة في تسويق أشرف داري .. لهذا السبب
اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا وعودة الرحلات
سيناريو مجنون .. إبراهيم عبدالجواد يكشف لحظات الحسم المُثيرة في مباراة مالي وتونس
رسالة ترامب للعالم بعد إعلانه نجاح عملية فنزويلا واعتقال مادورو برفقة زوجته
«النقل» تنشر صورًا جديدة توضح الإقبال الكثيف على استقلال القطار الكهربائي الخفيف |شاهد

حمادة خطاب

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا جديدة توضح استمرار  الاقبال الكثيف من المواطنين على استقلال  القطار الكهربائى الخفيف LRT  سواء القادمين من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية والمحطات الاخرى بمدن شرق القاهرة  الى العاصمة الجديدة و العكس.

و في إطار خطة  وزارة النقل التي  تهدف إلى تقليل استخدام السيارات الخاصة وتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعى   بما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية.

ونشرت الوزارة صورا جديدة  تعكس كثافة استخدام أماكن انتظار السيارات بمحيط محطات القطار الكهربائى الخفيف والتي فضل ملاكها تركها في تلك المناطق واستخدام القطار ، وذلك بالتزامن مع زيادة الاقبال على استخدام القطار الكهربائي الخفيف  LRT  أحد وسائل النقل الجماعي الآمنة والنظيفة الصديقة للبيئة ، وحيث يخدم القطار المدن العمرانية الجديدة شرق العاصمة من السلام حتى العاصمة  الجديدة. 

