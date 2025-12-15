قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبدالجليل يوجه رسالة للأهلي بضم يزن النعيمات
إنفوجراف | النقل تكشف التفاصيل الكاملة لشبكة القطار الكهربائي السريع
ويتكوف يشيد بالمحادثات مع أوكرانيا لوقف الحرب
النقل: تدعيم شركات نقل الركاب بـ529 أتوبيس وميني باص صناعة مصرية
تحرك شاحنات القافلة الـ94 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة
الشرع يرسل برقية عزاء إلى ترامب بعد مصرع جنوده في حمص
إعلام إسرائيلي: إطلاق النار بالخطأ على شاب فلسطيني
بحث ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي
شرطيان إسرائيليان يطلقان النار على مستوطن قرب "كدوميم"
مروحيات الاحتلال تجدد إطلاق النار على مدينة رفح بغزة
تناولوا بيض وجبنة.. إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة بتسمم غذائي بأسيوط
هل الملابس الخارجية التي ترتديها الحائض طاهرة أن نجسة؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنفوجراف | النقل تكشف التفاصيل الكاملة لشبكة القطار الكهربائي السريع

القطار الكهربائي السريع
القطار الكهربائي السريع
حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل تفاصيل شبكة القطار الكهربائي السريع، مؤكدة أنها تمثل أحد أهم مشروعات النقل القومي التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حركة الركاب والبضائع، وربط مناطق التنمية الزراعية والصناعية والموانئ على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجرافات رسمية، أن شبكة القطار الكهربائي السريع تمتد بطول يقارب 2000 كيلومتر، وتضم ثلاثة خطوط رئيسية، تشمل الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) بطول 660 كم، والخط الثاني (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كم، والخط الثالث (قنا – سفاجا – الغردقة) بطول 175 كم، إلى جانب خطوط ربط للموانئ والمناطق اللوجستية.

وأضافت الوزارة أن الشبكة تستهدف نقل نحو 2.5 مليون راكب يوميًا عند اكتمالها، إضافة إلى نقل ما يصل إلى 12 مليون طن بضائع سنويًا، بما يسهم في تقليل الاعتماد على النقل البري، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة.

وأكدت وزارة النقل أن المشروع يعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، ويدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، من خلال ربط المدن الجديدة والمناطق الصناعية والزراعية بموانئ البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن خلق محاور تنمية جديدة ودعم موقع مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

شبكة القطار الكهربائي

تُعد شبكة القطار الكهربائي السريع من أكبر مشروعات النقل الجاري تنفيذها حاليًا في مصر، ويتم تنفيذها بالتعاون مع تحالفات عالمية متخصصة، ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية وتحسين كفاءة منظومة النقل، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وزارة النقل القطار الكهربائي شبكة القطار الكهربائي السريع مشروعات النقل القومي إنفوجرافات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحويل على إنستاباي

هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة

عمر مصطفى متولي

منشور مؤثر.. أول تعليق من عمر مصطفى متولي على وفاة والدته

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

وفاة شقيقة عادل امام

بعد وفاتها.. من هي إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام ؟

المعاشات

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

طقس الغد

طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تحرك شاحنات القافلة الـ94 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين يكشف استعدادات الوزارة لشهر رمضان والاحتياطي الإستراتيجي للسلع الأساسية

أحمد موسى

أحمد موسى عن أرض الزمالك: الدولة تبني مدنا في عام والنادي لم يُنجز خلال 22 سنة

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

طريقة تخليل اللفت

طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد