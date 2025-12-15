إنفوجراف | النقل تكشف التفاصيل الكاملة لشبكة القطار الكهربائي السريع

أعلنت وزارة النقل تفاصيل شبكة القطار الكهربائي السريع، مؤكدة أنها تمثل أحد أهم مشروعات النقل القومي التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حركة الركاب والبضائع، وربط مناطق التنمية الزراعية والصناعية والموانئ على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجرافات رسمية، أن شبكة القطار الكهربائي السريع تمتد بطول يقارب 2000 كيلومتر، وتضم ثلاثة خطوط رئيسية، تشمل الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) بطول 660 كم، والخط الثاني (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كم، والخط الثالث (قنا – سفاجا – الغردقة) بطول 175 كم، إلى جانب خطوط ربط للموانئ والمناطق اللوجستية.

وأضافت الوزارة أن الشبكة تستهدف نقل نحو 2.5 مليون راكب يوميًا عند اكتمالها، إضافة إلى نقل ما يصل إلى 12 مليون طن بضائع سنويًا، بما يسهم في تقليل الاعتماد على النقل البري، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة.

وأكدت وزارة النقل أن المشروع يعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، ويدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، من خلال ربط المدن الجديدة والمناطق الصناعية والزراعية بموانئ البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن خلق محاور تنمية جديدة ودعم موقع مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

شبكة القطار الكهربائي

تُعد شبكة القطار الكهربائي السريع من أكبر مشروعات النقل الجاري تنفيذها حاليًا في مصر، ويتم تنفيذها بالتعاون مع تحالفات عالمية متخصصة، ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية وتحسين كفاءة منظومة النقل، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.