تحرك عاجل لحل أزمة مصروفات المدارس التجريبية |ماذا قررت التعليم؟

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن سداد مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات مؤكدة ما يلي :

الطلاب الذين قاموا بسداد جزء من مصروفات المدارس الرسمية يتم التنبيه عليه بإستكمال سداد باقي المبلغ بالمدرسة في حالة عدم الدفع بالمنافذ

الطلاب الذين قاموا بسداد مصروفات المدارس الرسمية ثم سددوا نفس المبالغ بالبريد أو بالجهات التي حددتها الوزارة ، تلتزم المدرسة برد المبالغ التي تم سدادها بالمدرسة بالطرق القانونية المعمول بها

الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات حتى تاريخه بأي جهة يكون السداد بالمنافذ التي حددتها الوزارة سابقها ويحظر على المدارس قبول قيمة سداد المصروفات الدراسية أو الكتب

طلاب المرحلة الثانوية يكون السداد عن طريق المدرسة

سيتم السماح لولي الأمر بدفع مقابل الكتب فقط في مكاتب البريد في حالة دفع المصروفات بأي وسيلة أخرة ولكن في خلال شهر من تاريخه

تفاصيل أزمة مصروفات المدارس التجريبية ( المدارس الرسمية )

وكانت قد كشفت فاطمة فتحي منسق جروب حوار مجتمعي تربوي ومؤسس ائتلاف “تعليم بلا حدود” ، عن وجود أزمة في مصروفات الصفوف الأولى في المدارس التجريبية.

قالت فاطمة فتحي في تصريح خاص لموقع صدى البلد: سبق أن طالبنا بأن يتم دفع مصروفات التجريبيات عن طريق البريد بالرقم القومي للطالب وتم التنفيذ بالفعل هذا العام بعد اضافة مصروفات الكتب ، لكن للاسف التنفيذ تم بعد ما طلاب الصفوف الاولى دفعوا المصروفات بالفعل.



وأضافت فاطمة فتحي: الأزمة أن أولياء الامور فوجئوا بأن المصروفات المدفوعة لم تظهر على “سيستم البريد” ، فرغم أن المدارس معها إيصالات السداد الخاصة بالتسوية ، إلا أن الطلاب على سيستم البريد “غير مسددين”.



وتساءلت “فاطمة فتحي” : ذنب مين ده ؟ أكيد مش ذنب ولي الأمر ، وطالما السيستم جديد علي الاقل يستثنى منه اللي دفع أو الصفوف الاولي ويطبق على الباقي أو يتم تطبيقه العام القادم ، إنما التأخير ده مين اللي يتحاسب عليه هل المفروض ولي الأمر اللي يدفع المصاريف تاني ويفضل يلف لاسترداد المبلغ ؟

وقالت: ياريت الوزاره تحل المشكلة وتظبط السيستم ويتم خصم اللي اتدفع أو يتم باقي السداد عن طريق المدرسة لمن دفع بالفعل، مع العلم ان كتب اولادنا لسه ناقصه وفي كتب لم نستلمها واتقال خلاص مفيش كتب ...يعني هندفع ثمن حاجه لم نحصل عليها !

