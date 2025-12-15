البورصة المصرية تفتتح تعاملات الاثنين على ارتفاع جماعي للمؤشرات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم تحسن شهية المستثمرين.

وشهدت مؤشرات السوق أداءً إيجابيًا على نطاق واسع، خاصة المؤشر الرئيسي والأسهم المتوسطة والصغيرة، فيما تراجع مؤشر تميز بشكل محدود.

أداء مؤشرات البورصة المصرية:

EGX30: ارتفع بنسبة 0.43% ليصل إلى 42245 نقطة

EGX30 محدد الأوزان: صعد بنسبة 0.46% مسجلًا 51854 نقطة

EGX30 للعائد الكلي: ارتفع بنسبة 0.46% ليصل إلى 19199 نقطة

EGX35-LV: زاد بنسبة 0.46% ليسجل 4671 نقطة

EGX70 متساوي الأوزان: صعد بنسبة 0.59% ليصل إلى 13087 نقطة

EGX100 متساوي الأوزان: ارتفع بنسبة 0.53% مسجلًا 17321 نقطة

مؤشر الشريعة الإسلامية: زاد بنسبة 0.51% ليصل إلى 4475 نقطة

مؤشر تميز: تراجع بنسبة 0.94% ليسجل 19842 نقطة.