تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية
لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية
طن ونصف حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 90 مليون جنيه
اقتصاد

البورصة المصرية تفتتح تعاملات الاثنين على ارتفاع جماعي للمؤشرات

محمد صبيح

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم تحسن شهية المستثمرين.

وشهدت مؤشرات السوق أداءً إيجابيًا على نطاق واسع، خاصة المؤشر الرئيسي والأسهم المتوسطة والصغيرة، فيما تراجع مؤشر تميز بشكل محدود.

أداء مؤشرات البورصة المصرية:

EGX30: ارتفع بنسبة 0.43% ليصل إلى 42245 نقطة

EGX30 محدد الأوزان: صعد بنسبة 0.46% مسجلًا 51854 نقطة

EGX30 للعائد الكلي: ارتفع بنسبة 0.46% ليصل إلى 19199 نقطة

EGX35-LV: زاد بنسبة 0.46% ليسجل 4671 نقطة

EGX70 متساوي الأوزان: صعد بنسبة 0.59% ليصل إلى 13087 نقطة

EGX100 متساوي الأوزان: ارتفع بنسبة 0.53% مسجلًا 17321 نقطة

مؤشر الشريعة الإسلامية: زاد بنسبة 0.51% ليصل إلى 4475 نقطة

مؤشر تميز: تراجع بنسبة 0.94% ليسجل 19842 نقطة.

