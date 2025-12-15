ارتفاع 2.17%.. أسعار الذهب اليوم | عيار 21 مفاجأة

واصلت أسعار الذهب اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 تسجيل ارتفاعات ملحوظة في الأسواق المحلية والعالمية، مدفوعة بتقلبات اقتصادية وجيوسياسية، وارتفاع الإقبال على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

ويظل الذهب أحد الأصول الأكثر أمانًا واستقرارًا في مواجهة الأزمات، حيث يلجأ إليه الأفراد والمؤسسات كأداة للحفاظ على القيمة وحماية الثروات من التضخم وتقلبات العملات.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24 نحو 6560 جنيهًا، وسعر الشراء نحو 6535 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، سعر بيع 5740 جنيهًا وسعر شراء 5720 جنيهًا.

وبلغ سعر بيع الجنيه الذهب نحو 45920 جنيهًا، فيما سجل سعر شراء الجنيه 45760 جنيهًا، ويزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.

كما وصل سعر بيع أوقية الذهب في مصر إلى نحو 204040 جنيهًا، وبلغ سعر الشراء حوالي 203330 جنيهًا، مع الأخذ في الاعتبار أن الأوقية تزن 31.1 جرامًا وتستخدم كوحدة أساسية عالميًا لوزن السبائك والمشغولات الذهبية.

وأشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إلى أن السوق المحلي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 2.17% لسعر الذهب عيار 21، بعد تجاوز مستوى 5700 جنيه للجرام.

ويعكس هذا الأداء الارتفاع المستمر في أسعار الذهب العالمية، التي تجاوزت مستوى 4300 دولار للأونصة، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وتوقعات الأسواق باستمرار سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل.

الذهب كملاذ آمن

الذهب يعتبر من أكثر الأصول أمانًا في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث يسعى المستثمرون إلى شراء الذهب لحماية أصولهم من تقلبات الأسواق المالية وانخفاض قيمة العملات.

ويُعزز هذا الدور في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية والاضطرابات الاقتصادية، ما يدفع إلى زيادة الطلب على الذهب سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وتظل العوامل الأساسية لتسعير الذهب محليًا مرتبطة مباشرة بالأسعار العالمية واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو ما ساعد على تحقيق قدر من الاستقرار والوضوح في السوق المحلية.

التحركات العالمية وتأثيرها على السوق المصرية

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب مستويات مرتفعة منذ نحو 7 أسابيع، بعد فترة من التذبذب حول مستوى 4200 دولار للأونصة، حيث تجاوز السعر مستوى 4300 دولار قبل أن يغلق تداولات الأسبوع دون هذا المستوى، ما يفتح المجال لعمليات جني أرباح قصيرة المدى.

ويؤكد خبراء السوق أن ارتفاع الذهب عالميًا ينعكس مباشرة على السوق المحلية، حيث يبقى الاعتماد الأساسي في تحديد الأسعار على تحركات الذهب العالمي دون تقلبات حادة بسبب تغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وتستمر أسعار الذهب في الصعود بوتيرة متقلبة، مدعومة بالطلب المتزايد عليه كملاذ آمن، واستقرار الأسواق المحلية نسبيًا، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يسعون لحماية أصولهم من التضخم وتقلبات الأسواق المالية. ويظل الذهب معيارًا مهمًا للحفاظ على الثروة ووسيلة فعالة لإدارة المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية في المستقبل القريب.