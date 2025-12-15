قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
بلوم على منى زكي.. أبرز ما قاله محمد صبحي عن فيلم الست وواقعة السائق
أبوها العاطل ضربها لحد الموت .. أسرة الطفلة ماجدة : متستاهلش كدا وعايزين حقها | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ارتفاع 2.17%.. أسعار الذهب اليوم | عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب
إسراء عبدالمطلب

واصلت أسعار الذهب اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 تسجيل ارتفاعات ملحوظة في الأسواق المحلية والعالمية، مدفوعة بتقلبات اقتصادية وجيوسياسية، وارتفاع الإقبال على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. 

ويظل الذهب أحد الأصول الأكثر أمانًا واستقرارًا في مواجهة الأزمات، حيث يلجأ إليه الأفراد والمؤسسات كأداة للحفاظ على القيمة وحماية الثروات من التضخم وتقلبات العملات.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24 نحو 6560 جنيهًا، وسعر الشراء نحو 6535 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، سعر بيع 5740 جنيهًا وسعر شراء 5720 جنيهًا. 

وبلغ سعر بيع الجنيه الذهب نحو 45920 جنيهًا، فيما سجل سعر شراء الجنيه 45760 جنيهًا، ويزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21. 

كما وصل سعر بيع أوقية الذهب في مصر إلى نحو 204040 جنيهًا، وبلغ سعر الشراء حوالي 203330 جنيهًا، مع الأخذ في الاعتبار أن الأوقية تزن 31.1 جرامًا وتستخدم كوحدة أساسية عالميًا لوزن السبائك والمشغولات الذهبية.

وأشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إلى أن السوق المحلي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 2.17% لسعر الذهب عيار 21، بعد تجاوز مستوى 5700 جنيه للجرام. 

ويعكس هذا الأداء الارتفاع المستمر في أسعار الذهب العالمية، التي تجاوزت مستوى 4300 دولار للأونصة، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وتوقعات الأسواق باستمرار سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل.

الذهب كملاذ آمن

الذهب يعتبر من أكثر الأصول أمانًا في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث يسعى المستثمرون إلى شراء الذهب لحماية أصولهم من تقلبات الأسواق المالية وانخفاض قيمة العملات.

ويُعزز هذا الدور في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية والاضطرابات الاقتصادية، ما يدفع إلى زيادة الطلب على الذهب سواء على المستوى المحلي أو العالمي. 

وتظل العوامل الأساسية لتسعير الذهب محليًا مرتبطة مباشرة بالأسعار العالمية واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو ما ساعد على تحقيق قدر من الاستقرار والوضوح في السوق المحلية.

التحركات العالمية وتأثيرها على السوق المصرية

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب مستويات مرتفعة منذ نحو 7 أسابيع، بعد فترة من التذبذب حول مستوى 4200 دولار للأونصة، حيث تجاوز السعر مستوى 4300 دولار قبل أن يغلق تداولات الأسبوع دون هذا المستوى، ما يفتح المجال لعمليات جني أرباح قصيرة المدى. 

ويؤكد خبراء السوق أن ارتفاع الذهب عالميًا ينعكس مباشرة على السوق المحلية، حيث يبقى الاعتماد الأساسي في تحديد الأسعار على تحركات الذهب العالمي دون تقلبات حادة بسبب تغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وتستمر أسعار الذهب في الصعود بوتيرة متقلبة، مدعومة بالطلب المتزايد عليه كملاذ آمن، واستقرار الأسواق المحلية نسبيًا، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يسعون لحماية أصولهم من التضخم وتقلبات الأسواق المالية. ويظل الذهب معيارًا مهمًا للحفاظ على الثروة ووسيلة فعالة لإدارة المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية في المستقبل القريب.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

إطلاق HyperOS 3

بالرغم من ميزاته إلا أن تحديث HyperOS 3 يثير بعض الجدل فما القصة؟

هاتف آبل القابل للطي

هل سيغير iPhone Fold قواعد اللعبة.. إليك أهم مواصفات هاتف آيفون قابل للطي في 2026

تصوير

تفاصيل ختام المسابقة العالمية للتصوير 2025

بالصور

جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد