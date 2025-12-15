قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أضخم تطوير| إصلاح مناهج الانجليزي والعربي والدراسات الإجتماعية من رياض الأطفال للثانوي
الخارجية الروسية: ندعم فنزويلا في ظل تعرضها لضغوط سياسية وتهديدات عسكرية أمريكية
وفاة 3 شباب اختناقا داخل شقة بالعاشر من رمضان.. وشهود عيان لـ “صدى البلد”: شاهدنا الضحايا ينزفون من أنفهم
16 إجراء جديدا.. خارطة طريق وزير التربية والتعليم لعام 2026
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية الروسية: ندعم فنزويلا في ظل تعرضها لضغوط سياسية وتهديدات عسكرية أمريكية

أ ش أ

قال ألكسندر شيتينين، مدير إدارة أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تتضامن مع شعب فنزويلا وتدعم سياسات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي تسعى إلى حماية المصالح الوطنية وسيادة البلاد.


وأضاف شيتينين - خلال افتتاح المنتدى الروسي الفنزويلي الثالث للشباب - أن فنزويلا "تتعرض حالياً لضغوط سياسية صريحة وابتزاز عسكري"، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.


وشدد شيتينين على أن روسيا وفنزويلا تتصرفان بما يتوافق تمامًا مع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومادورو في 7 مايو الماضي والتي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا.


وحذر مادورو مرارًا وتكرارًا من أن فنزويلا تواجه أخطر تهديد على الإطلاق بغزو أمريكي، إذ وجهت الولايات المتحدة اتهامات للسلطات الفنزويلية بأنها لا تكافح تهريب المخدرات بشكل كافٍ.


يذكر أن البحرية الأمريكية نشرت مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الأمريكية، بقيادة أكبر حاملة طائرات في العالم، "يو إس إس جيرالد ر. فورد"، ومنذ سبتمبر الماضي، أغرقت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 20 زورقًا سريعًا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل نحو 90 شخصًا.


وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن الولايات المتحدة قد تبدأ شن غارات على الأراضي الفنزويلية قريبًا .. وفي 10 ديسمبر الجاري، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الأمريكية ستبدأ في شن غارات على أهداف برية في أمريكا اللاتينية لمكافحة عصابات المخدرات.
 

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

البانية

تحذير.. انتبهي للفراخ البيضاء والبانيه قبل الشراء

مؤتمر صحفى

مبادرة وطنية لتعزيز الوعي الصحي لدى الحوامل.. تفاصيل

داليا مصطفي

داليا مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

