الخارجية الروسية: ندعم فنزويلا في ظل تعرضها لضغوط سياسية وتهديدات عسكرية أمريكية

قال ألكسندر شيتينين، مدير إدارة أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تتضامن مع شعب فنزويلا وتدعم سياسات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي تسعى إلى حماية المصالح الوطنية وسيادة البلاد.



وأضاف شيتينين - خلال افتتاح المنتدى الروسي الفنزويلي الثالث للشباب - أن فنزويلا "تتعرض حالياً لضغوط سياسية صريحة وابتزاز عسكري"، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.



وشدد شيتينين على أن روسيا وفنزويلا تتصرفان بما يتوافق تمامًا مع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومادورو في 7 مايو الماضي والتي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا.



وحذر مادورو مرارًا وتكرارًا من أن فنزويلا تواجه أخطر تهديد على الإطلاق بغزو أمريكي، إذ وجهت الولايات المتحدة اتهامات للسلطات الفنزويلية بأنها لا تكافح تهريب المخدرات بشكل كافٍ.



يذكر أن البحرية الأمريكية نشرت مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الأمريكية، بقيادة أكبر حاملة طائرات في العالم، "يو إس إس جيرالد ر. فورد"، ومنذ سبتمبر الماضي، أغرقت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 20 زورقًا سريعًا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل نحو 90 شخصًا.



وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن الولايات المتحدة قد تبدأ شن غارات على الأراضي الفنزويلية قريبًا .. وفي 10 ديسمبر الجاري، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الأمريكية ستبدأ في شن غارات على أهداف برية في أمريكا اللاتينية لمكافحة عصابات المخدرات.

