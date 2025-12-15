قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

36.6 % زيادة في متوسط نصيب الفرد من الأرز في 2024

الارز
الارز
آية الجارحي

بلغــــت نسبـــة الاكتفـاء الـــذاتى مــن الأرز 99.0% عـام 2024   ،ومتوسط نصيب الفـرد 37.7 كجـم مقابل 27.6 كجـم عـام 2023، بزيادة بلغت نسـبـتها 36.6٪، وفقا لاحدث بيانات صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

 ويرجع ذلك إلى زيادة الإنتاج المحلــى من الأرز بنسبة 44.8%  وزيادة المساحة المنزرعــة بنسبـة 40.9% عـن      العام السابق. بحسب النشرة السـنوية لحركة  الإنتــــاج والتجـــارة الخارجيـــة والمتــاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيـــة عــام 2024 

ومتوسط نصيب الفرد 162.9 كجم مقــابل 158.8 كجم عام 2023  بزيادة بلغت نسـبـتها 2.6٪ 
 

نسبـــة الاكتفـاء الذاتى مـن القمــح


 بلغـــت نسبـــة الاكتفـاء الذاتى مـن القمــح 44.3 ٪ عـــــام 2024.

الاكتفـاء الذاتى من الخضـروات

  بلغــت نسبـة الاكتفـاء الذاتى من الخضـروات 105.5%عام 2024، ومتوسط نصيـب الفرد 88.1 كجـم مقـابـل 83.7 كجـم عام 2023   بزيادة بلغت نسـبـتها 5.3 ٪.

 نسبـة الاكتفـاء الذاتــى مـن الفاكهة


بلــغت نسبـة الاكتفـاء الذاتــى مـن الفاكهة 103.7٪ عـام 2024، ومتـوسـط نصيب الفـرد 66.2 كـجم مقابل 65.0 كجم عــام 2023  بزيادة بلغت نسـبـتها 1.8٪.

 اللحـوم الحمــراء


بلغــت نسبـــة الاكتفـــاء الذاتــى مــن اللحــــوم الحمــراء 55.4%    عــام 2024 ومتوسـط نصـــيب الفــرد 8.0 كــجم مقـابل 7.9 كجـم  عـــام 2023  بزيادة بلغت نسـبـتها 1.3٪.

 الدواجن والطـيور


 بلغت نسبــــة الاكتفـاء الذاتى من لحوم الدواجن والطـيور 98.3 ٪ عام 2024 ومتوســط نصـيب الفرد 15.9 كجـم مقابل 14.5 كجـم عـام 2023 بزيادة بلغـت نسـبـتها 9.7٪ .

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حركة الإنتــــاج والتجـــارة الخارجيـــة الارز القمح الخضروات

