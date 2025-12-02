التعبئة والإحصـاء: 37.1 مليار متر مكعب كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل 2024

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2024 والتى أوضحت انخفاض كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة وذلك لانخفاض المساحة المحصولية بالعروة الصيفية.

وكان من أهم مؤشراتها مايلى:

- بلغـت كمية المياه المستخدمة فى الـرى عند خزان أسوان 46.6 مليار متر مكعب عام 2024 مقابل 47.7مليـار متـرمكعب عام 2023 بنسـبة انخفاض قدرهـا 2.4٪.

- بلغت كمية المياه المستخدمة فى الري عند أفمام الترع 42.4 مليار متر مكـعـب عام 2024 مقابل 43.4.مليـار متر مكـعب عام 2023بنسبة انخفاض قدرهـا 2.4 ٪.

- بلغت كميـة الميـاه المستخدمة فى الري عند الحقل 37.1 مليار متر مكعب

عام 2024 مقابل 37.7 مليار متر مكعب عام 2023 بنسبة انخفاض قدرهــا 1.5٪ بسبـــب انخفاض المسـاحة المـــزروعـة للعروة الصيفية بنسبة قدرها 3.6٪.

- تستخدم العروة الشـتوية 11.6 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 31.2٪ ،

- تستخدم العروه الصيفية 21.3 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 57.5٪ ،

- والعروة النيلية 0.3 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 0.9٪ ، الفاكــهة 3.9 مليار متر مكـعب بمـا يعــادل 10.4 ٪ من كمية المياه المستخدمة فى الرى عند الحقل .

- بـلغـت كـمـيـة ميــاه الآبـار المستـخدمـة لــرى محــاصـيـل العـروات الثـلاث والفاكـهـة 34.4 ألـف مــتر مكعــب/ يوم عـام 2024 مقابل 29.9 ألف متر مكعـب / يوم عـام 2023 بنسبة زيادة قدرهـا 15.2٪.