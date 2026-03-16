توك شو

قصة نجاح .. الحاج رفاعي استصلح الأرض الصحراوبة ويصدر الفراولة

أجمل ناس
أجمل ناس
محمود محسن

قال الإعلامي عمرو الليثي اننا من خلال برنامج " أجمل ناس " نقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة 

 وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة،  الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي د. عمرو الليثي ، مع الحاج رفاعي  والذي اوضح انه فلاح ابن فلاح والده كان يزرع المحاصيل الزراعية بينما هو زرع الفراولة وبدء حياته بنص فدان 

واضاف بعد زراعة فدان لفراولة ربنا اكرمنا واردنا التوسع في الرقعة الزراعية ، ووجهت العديد من التحديات وبفضل الله تغلبت عليها  ، واكتسبنا الخبرة ، وكانت لحظة مهمة جدا بمسيرتنا وهي التعاون مع البنك الزراعي واخذت قرض وهما شركاء معي في التمويل والدعم الفني وقدموا لي كل التسهيلات ونجحت التجربة وكان حلمي اني اصدر الفراولة للمصانع وللخارج وبالفعل تحقق حلمي  ولدي اسرة واولاد وكان العائد المادي قليل جدا معي البداية واصبح لدي اكثر من خط انتاج وتوسعت والحمد لله 

وتابع انني صبرت علي التحديات التي واجهتها ولكني كنت قوي وصابر واي إنسان يسعي سوف يحصد والمهم ان يستمر ويداوم علي كفاحه واستمررنا في العمل ، وفي خلال سنوات اخذت دبلوم صنايع وانا بشتغل وتوسعت في عملي وانعكس هذا النجاح علي اسرتي واولادي وهم في مستوي معيشة افضل بكثير والحمد لله 

ووجه النصيحة الي كل انسان مقبل علي خوض تلك التجربة انه لا بد ان يكون لديه الأمل والإخلاص والصبر  ولا يستعجل الرزق  ، والمهم ان يكون له هدف وملتزم به والاستمرار والصبر وعندما تاخد قرض يجب ان تعرف كيف تستثمره ويكون لديه خطة ، وانه لا يوجد مستحيل وضرورة السعي والعمل وان يكون صبور ولا ييأس  ويكون لديه طموح ورؤية وعلم.

واختتم  اهم شئ ان نكافح ونخلص في عملنا   ،وسيوفقنا الله ويزيد دخلنا.

