مفاجأة.. نجل ممدوح عباس أقوى المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة بـ الزمالك
وزير الأوقاف اليمني في ندوة الإفتاء: فتاوى العنف والتكفير غذت الصراع وشرعنت الخراب
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
أخبار العالم

مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة

محمد على

ذكرت مصادر إعلامية سورية أن جيش الاحتلال نصب حاجزًا ويفتش المارة في المنطقة الواقعة بين جباتا الخشب وعين البيضة بريف القنيطرة.

ويجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكه لسيادة سوريا بتوغل بري جديد في محافظة القنيطرة (جنوب غرب).

وقالت قناة “الإخبارية السورية”: “قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل وتنصب حاجزا على طريق جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي عين البيضة”.

وأضافت أنها “تقوم بتفتيش المارة والسيارات، وتستجوب الأهالي حول آرائهم تجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

ولم تصدر فورا إفادة رسمية بشأن هذا التوغل من تل أبيب ولا دمشق، لكن الأخيرة تدين انتهاكات إسرائيل المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات.

وصارت التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري شبه يومية، ولا سيما في القنيطرة، وتتخللها اعتقالات ونصب حواجز.

ورغم أن الحكومة السورية الحالية لا تشكل أي تهديد لتل أبيب، إلا أن الجيش الإسرائيلي شن أيضا غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

ويواصل الاحتلال منذ عقود من 1967 احتلال معظم مساحة هضبة الجولان السورية.

وبعد رحيل نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
استدعاء سيارات
موعد شهر رمضان2026
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
