النصر للسيارات تدشن الدفعة الأولى من ميني باص ستار

دشنت اليوم شركة النصر للسيارات، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الدفعة الأولي من ميني باص ستار بالتعاون مع شركة جنرال موتورز مصر.

ومن جانبه قال المهندس خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إن الدفعة الجديدة من ميني باص ستار تصل نسبة المكون المحلي أكثر من 70%.

المستهدف سنويا

وتابع" نستهدف خلال الفترة القادمة إنتاج 500 ميني باص سنوية، داخل مصانع شركة النصر للسيارات، مضيفا أن هذا المنتج ناتج عن الخبرات المتراكمة للنصر للسيارات على مدار عقود طويلة في صناعة المركبات مع الالتزام الكاملة بمعايير الجودة".

وأكد أن الشركة تستهدف بجانب السوق المحلي التصدير للخارج للأسواق الإقليمية والعالمية لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميا.

وتمت إعادة تشغيل النصر للسيارات في نوفمبر 2024 عقب توقف دام أكثر من 15 عاماً.

وخلال العام المالى الماضي 2024-2025، تحولت الشركة - لأول مرة منذ عقود - من الخسارة إلى الربحية، وحققت صافي ربح نحو 35 مليون جنيه.