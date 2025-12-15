قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النصر للسيارات تدشن الدفعة الأولى من ميني باص ستار

المهندس خالد شديد رئيس شركة النصر للسيارات
المهندس خالد شديد رئيس شركة النصر للسيارات
علياء فوزى

دشنت اليوم شركة النصر للسيارات، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الدفعة الأولي من ميني باص ستار بالتعاون مع شركة جنرال موتورز مصر.

ومن جانبه قال المهندس خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إن الدفعة الجديدة من ميني باص ستار تصل نسبة المكون المحلي أكثر من 70%.

المستهدف سنويا

وتابع" نستهدف خلال الفترة القادمة إنتاج  500 ميني باص سنوية، داخل مصانع شركة النصر للسيارات، مضيفا أن هذا المنتج ناتج عن الخبرات المتراكمة للنصر للسيارات على مدار عقود طويلة في صناعة المركبات مع الالتزام الكاملة بمعايير الجودة".

 وأكد أن الشركة تستهدف بجانب السوق المحلي التصدير للخارج للأسواق الإقليمية والعالمية لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميا.

وتمت إعادة تشغيل النصر للسيارات في نوفمبر 2024 عقب توقف دام أكثر من 15 عاماً.

وخلال العام المالى الماضي 2024-2025، تحولت الشركة - لأول مرة منذ عقود - من الخسارة إلى الربحية، وحققت صافي ربح نحو 35 مليون جنيه.

وزير قطاع الأعمال العام النصر للسيارات السوق المحلي المكون المحلي ميني باص ستار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

أسعار العملات الأجنبية في مصر

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون فرض مزيد من العقوبات على روسيا

بشير العدل

بشير العدل: تطوير التعليم يساهم فى علاج البطالة وتحقيق التنمية المستدامة

السلع

تموين القاهرة: سوق جديد لليوم الواحد بالمرج يضم 40 مكانا لبيع السلع

بالصور

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد