وزير قطاع الأعمال: إعادة هيكلة منظومة الطاقة بالشركات التابعة لخفض التكاليف

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ رؤية استراتيجية متكاملة للتحول إلى مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، وأوضح أن التحول إلى الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا مستقبليًا أو ترفًا تنمويًا، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية، لافتًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على إعادة هيكلة منظومة الطاقة داخل الشركات التابعة، بما يحقق الاستدامة، ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الإنتاج.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة لدى شركات قطاع الأعمال العام، وتحويلها إلى كيانات إنتاجية قادرة على الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير قطاع الأعمال العام، في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية"، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إلى جانب الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، و ماجد منير رئيس التحرير، وعدد من السفراء ورؤساء الجامعات وممثلي الشركات المحلية والدولية.

أوضح الوزير أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الاستدامة تنطلق من رؤية مصر 2030، من خلال وضع إطار شامل للشركات التابعة يركز على بناء نظام بيئي متكامل ومستدام، يشمل مواجهة تحديات تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات، وذلك عبر التوسع في مشروعات إعادة تدوير المياه، واستخدام مصادر المياه غير التقليدية، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المنتجات البترولية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الخاص في المشروعات الخضراء، إلى جانب التوسع في مشروعات إحلال الواردات والتحول من المنتجات الوسيطة إلى النهائية.

دعم اقتصاد متنوع

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل على دعم اقتصاد متنوع معرفي تنافسي من خلال تحفيز الإنتاجية والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية، وذلك عبر المساهمة في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر متجددة، وتطبيق مفاهيم النقل المستدام، والالتزام بمعايير الجودة البيئية، وتحفيز الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مؤكدا أهمية التوافق مع آلية تحديد حدود الكربون الأوروبية (CBAM) لضمان استدامة وتعزيز الصادرات المصرية في قطاعات حيوية مثل الألومنيوم، والأسمدة، والأسمنت، والصلب، مشددًا على ضرورة تكامل الأداء الحكومي ودور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الخضراء.

وأضاف أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام تستثمر بقوة في المشروعات البيئية ومشروعات الطاقة باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه و650 مليون دولار، وتسعى إلى تلبية 45% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للطاقة ويسهم في مواجهة تحديات CBAM.

مشروعات

واستعرض الوزير عددًا من المشروعات التي تنفذها شركات الوزارة، من بينها مشروعات إنتاج المركبات الكهربائية بشركة النصر للسيارات، والتي تشمل الأتوبيسات والميني باص وسيارات الركوب، إلى جانب التوجه نحو تصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية محليًا، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، فضلًا عن مشروعات طاقة شمسية وتحسين كفاءة الطاقة بعدد من الشركات التابعة. كما تناول جهود الوزارة في الاقتصاد الدائري، من خلال مشروعات إعادة تدوير خبث الألومنيوم، وتركيب فلاتر للحد من الانبعاثات، إلى جانب مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ومن بينها إعادة إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر بشركة كيما بأسوان، وإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بطاقة 1000 طن يوميًا بالشراكة مع شركة بنشمارك.

وأكد المهندس محمد شيمي استمرار الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعي والصحي ومنها محطة المعالجة بشركة النصر للأسمدة، وتحسين جودة الهواء، ومعادلة الانبعاثات الكربونية عبر زراعة عشرات الآلاف من الأشجار، مشيرًا إلى حصول عدد من الشركات على شهادات التوافق مع المعايير العالمية للبصمة الكربونية ومنها مصر للألومنيوم والنحاس المصرية والسبائك الحديدية، فضلا عن حصول عدد من الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء لتطبيق معايير الاستدامة البيئية.

وفي ختام كلمته، أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو اقتصاد أخضر أكثر كفاءة وقدرة على الصمود، مؤكدًا أهمية تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص في دعم مسار التحول الطاقي، وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة. كما توجه المهندس محمد شيمي بالشكر والتقدير إلى مؤسسة الأهرام على تنظيم المؤتمر، ودورها الوطني والإعلامي البارز في دعم قضايا الطاقة والتنمية المستدامة، وإتاحة منصة حوار مهمة تجمع صناع القرار والخبراء لدعم مستقبل الطاقة في مصر.