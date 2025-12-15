تولوكا يفوز على تيجريس ويتوج بالدوري المكسيكي للمرة الثانية على التوالي

توج فريق تولوكا بلقبه الثاني على التوالي للدوري المكسيكي لكرة القدم، بعد فوزه على تيجريس أونال بنتيجة 9-8 بركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والعودة لنهائي البطولة الختامية للدوري بالتعادل 2-2.

وتقدم تيجريس، الذي فاز في مباراة الذهاب 1-صفر، مبكرا في الإياب عن طريق فرناندو جورياران، لكن تولوكا رد على أرضه بهدفين عبر هيلينيو وباولينيو ليفوز 2-1، واستمر التعادل في مجموع المباراتين 2-2 بعد الوقت الإضافي.

وبدأ الضيوف تنفيذ ركلات الترجيح بشكل سيء عندما سدد نيكولاس إيبانيز فوق العارضة قبل أن يفشل فيدريكو بيريرا لاعب تولوكا في تنفيذ ركلته بنجاح.

وبعد انتهاء الخمس ركلات، أهدر لويس مانويل جارسيا لاعب تيجريس ركلته فيما سجل أليكسيس بيجا هدفا في مرمى الحارس ناويل جوزمان ليحسم فوز تولوكا.

وقال المدرب أنطونيو محمد: "لقد واجهنا منافسا كبيرا للغاية وله تاريخ عريق. سددنا ركلات الترجيح أمام أفضل حارس مرمى في الدوري، وأظهر اللاعبون رباطة جأش كبيرة".