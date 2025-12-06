11 يونيو بالمونديال.. قذيفة أطلقت العنان لأبواق فوفوزيلا بلقاء المكسيك وجنوب إفريقيا

يواجه منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية نظيره منتخب المكسيك في بطولة كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو القادم على ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو.



وأسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب جنوب أفريقيا برفقة كل من المكسيك وكوريا الجنوبية وأحد الفائزين من المحلق الأوروبي بتصفيات المونديال في المجموعة الأولى.وسبق أن واجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره منتخب المكسيك في مونديال 2010 الذي استضافته ملاعب جنوب إفريقيا في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بنتيجة 1-1.



حدث في نفس اليوم

فى يوم 11 يونيو عام 2010 استضافت جنوب إفريقيا كأس العالم وافتتح مبارياتها منتخب البافانا بافانا تسجيل الأهداف فى المونديال.وشهدت إطلاق العنان لأبواق فوفوزيلا علي وقع صاروخية تشابالالا نجم منتخب جنوب إفريقيا في مرمي منتخب المكسيك في إفتتاح كأس العالم عام 2010.



وبدأ المنتخب المكسيكي ضاغطا وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عندما مرر بول اغويلار كرة عرضية داخل المنطقة ارتمى عليها الحارس الجنوب افريقي ايتوميلينغ كومي من دون ان يلتقطها فتهيأت امام جيوفاني دوس سانتوس فسددها الاخير من مسافة قريبة ارتطمت بساق قائد جنوب افريقيا ارون موكوينا وخرجت ركلة ركنية.



وضربت التحركات السريعة للمنتخب المكسيكي دفاعات نظيره الجنوب افريقي وبدا التوتر واضحا على أفراد الخط الخلفي، لكن سرعان ما بدا المنتخب الجنوب افريقي يدخل اجواء المباراة تدريجيا.



وسنحت فرص اخرى للمكسيك عندما سدد غييرمو فرانكو كرة برأسه فوق الجميع لكنها جاءت عالية واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة انبرى لها نجم جنوب افريقيا ستيفن بينار لكنه سدد الكرة عالية أيضا.



ونال المكسيكي ايفراين خواريز أول بطاقة صفراء في النهائيات إثر وقوفه أمام الكرة مانعا أحد لاعبي جنوب افريقيا من تنفيذ ركلة حرة.



واستغل المنتخب المكسيكي خطأ في منتصف الملعب واستحوذ دوس سانتوس على الكرة وسار بها وما أن انكشف المرمى أمامه أطلقها من مشارف المنطقة اصطدمت بالقائم الايمن لمرمى كوني.



ووجد الدفاع الجنوب إفريقي صعوبة في التعامل مع التمريرات السريعة للمكسيكيين ومن إحداها مرر كارلوس فيلا كرة بينية متقنة باتجاه فرانكو الذي تسلل من خلف دفاعات جنوب إفريقيا وسددها قبل أن يممرها لكن الحارس كومي فطن لحيلته وسيطر على الكرة.



واستمر منتخب المكسيك في إستغلال ضعف الجبهة اليسرى لأصحاب الأرض معتمدين بشكل أساسي على أغويلار لإمداد زملائه في خط الهجوم لكن هؤلاء لم يجدوا طريقهم إلى مرمى كومي.



ومرة جديدة سدد سانتوس كرة من مسافة قريب حولها بونغاني كومالو ركنية ومنها سجل كارلوس فيلا هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل.



وأهدر جييرمو غير المراقب أبرز فرصة عندما إرتقى للكرة برأسه والمرمى مشرع أمامه لكنه سدد خارج منتطقة الجزاء من مسافة قريبة.



وضغط المنتخب الجنوب إفريقي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وحصل على ركلات ركنية عدة لم يحسن استغلال أي منها في حين لم يتمكن كاتيلغو مفيلا من اللحاق بكرة وايدعها الشباك اثر كرة عرضية.



سيطرة البافانا بافانا

وتحسن أداء المنتخب الجنوب إفريقي في مطلع الشوط الثاني وأجرى مدربه تبديلا باشراك تسيبو ماسيليلا مكان لوكاس ثوالا في مركز الظهير الايسر.



وتمكن أصحاب الأرض من إفتتاح التسجيل عندما مرر بينار كرة أمامية متقنة بإتجاه تشابالالا فسار بها خطوتين قبل أن يطلقها بيسراه قوية بعيدا عن متناول الحارس المكسيكي أوسكار بيريز فأطلق العنان لأبواق فوفوزيلا.



وحاول المنتخب المكسيكي الرد عبر دوس سانتوس أكثر اللاعبين حركة في صفوفه فأطلق كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها كومي ببراعة وكاد المنتخب الجنوب إفريقي يضاعف غلته عندما إنفرد تيكو موديزي بالحارس المكسيكي لكن الأخير أنقذ محاولته.



ورمى مدرب المكسيك بورقتين هجوميتين في الدقائق العشرين الأخيرة بإشراكه كوتيموك بلانكو والمهاجم الصاعد خافيير هرنانديز في محاولة للخروج ولو بنقطة التعادل.



وسجل نجم منتخب المكسيك رافايل ماركيز هدف التعادل بعدما إستغل خطأ فادحا من دفاع جنوب إفريقيا الذي فشل في تشتيت إحدى الكرات فتهيأت أمامه ليطلقها من مسافة قريبة داخل الشباك مدركا التعادل لمنتخب بلاده.