بسبب الأزمة المالية.. محمود بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك رسميًا

ملك موسى

قال  مصدر مقرب من المغربي محمود بنتايج إن  اللاعب قام بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء. 

وكان اللاعب تقدم بإنذار في الأيام الماضية للزمالك من أجل المطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى النادي ولم يتلق أي رد من مسؤولي القلعة البيضاء وقام بنتايج بفسخ تعاقده بعد انتهاء المهلة التي منحها للنادي.

ويعد محمود بنتايج ثالث لاعب بالزمالك يفسخ تعاقده مع النادي من طرف وآخر بعد المغربيين صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي.

وتسببت الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك في قيام بعض اللاعبين الأجانب بفسخ التعاقد من طرف واحد واللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".

صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك

قال مصدر مقرب من المغربي صلاح مصدق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  عن مغادرة اللاعب للقاهرة فجر امس الجمعة عائدًا إلى بلاده بعد فسخ تعاقده مع النادي الأبيض.

وأضاف المصدر أن صلاح مصدق سبق وتلقى عروضًا مصرية ومغربية في الفترة الماضية، بخلاف عرض أحد الأندية الكبيرة في الدوري الليبي.

وكان صلاح مصدق فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء.

وحاول الزمالك حل الأمر بصورة ودية مع اللاعب في الأيام القليلة الماضية للحصول على جزء من مستحقاته المتأخرة بدلًا من الحصول على قيمة عقده بالكامل.

 قال مصدر بنادي الزمالك إن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الموقعة على القلعة البيضاء اليوم، بسبب مستحقات التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأسبق.

وأوضح المصدر أن مستحقات اللاعب ستصل إلى 505 ألف دولار بالفوائد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعلن اليوم عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات متتالية.

وكان سبق وأعلن الاتحاد الدولي من قبل عن إيقاف القيد للزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق ومعاونيه، بخلاف إيقاف القيد 3 فترات بسبب قضية مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق

وأصبح عدد القضايا على الزمالك 6 قضايا حتى الآن منها قرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات الصادر اليوم لصالح فرجاني ساسي.

