الداخلية تصطاد محتال المحافظ الإلكترونية.. استولى على أموال مواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمار أموالهم في شحن المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية.



وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، بزعم استثمارها في مجال شحن المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية.



وبالفحص أمكن تحديد الشاكي (مالك محل أجهزة كهربائية)، وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي، بزعم استثماره في مجال شحن المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية، مقابل حصوله على أرباح مالية، ولم يف بذلك.



وقد أمكن تحديد وضبط المتهم (له معلومات جنائية – مقيم بالقاهرة)، وتبين أنه يزاول نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والإحتيال، والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بعمله بإحدى شركات الدفع الإلكتروني، وقدرته على استثمار أموالهم بالشركة، مقابل أرباح يومية وعقب تحصله عليها يقوم بغلق هاتفه، وضُبط بحوزته 4 هواتف محمولة .. بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي وبطاقتي دفع إلكترونية.

وبمواجهته أقر بارتكابه 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.