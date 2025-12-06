قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

استخراج بطارية ابتلعها طفل 5 سنوات بمستشفى أبوكبير بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بقسم مناظير الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى أبو كبير المركزي، نجح في إنقاذ طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات ابتلع بطارية، وذلك بقيادة الدكتور صهيب محمد إبراهيم أخصائي المناظير، والدكتور علي الساعاتي أخصائي التخدير، وبمشاركة هيئة التمريض بوحدة المناظير بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير ومدير إدارة الخدمات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتورة أميرة خلف مديرة المستشفى، ومتابعة الدكتور إيهاب عبدالله رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير.

اضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ودعم أقسام المناظير بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ذات جودة عالية، تحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة أن فريق قسم المناظير بمستشفى أبو كبير المركزي قام بإجراء منظار عاجل وذات مهارة لإنقاذ الطفل  صاحب الـ٥ سنوات، حيث تم استقباله في ساعة مبكرة من فجر اليوم وهو يعاني من ابتلاع بطارية معدنية صغيرة، وهي من الحالات شديدة الخطورة نظراً لقدرة البطاريات على تفريغ شحنتها داخل الجسم خلال دقائق قليلة، مما قد يسبب حروق عميقة بالمريء وقد يصل الأمر إلى حدوث ثقوب أو نزيف حاد يهدد حياة الطفل، مضيفاً أنه فور استقبال الحالة، تم التنسيق الفوري من خلال مركز الخدمات الطارئة بالمديرية، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ثم التدخل بالمنظار لاستخراج البطارية من المريء في الوقت المناسب دون حدوث أي مضاعفات، مع متابعة مباشرة وتدخل سريع من الفريق الطبي خلال الساعات الأولى من الصباح.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أبو كبير المركزي تعد من الوحدات المتقدمة على مستوى المحافظة، حيث تقدم خدمات مناظير المعدة والقولون، ومناظير القنوات المرارية، ومناظير الأطفال التشخيصية والعلاجية، بالإضافة إلى وحدة التردد الحراري لعلاج الأورام، وعيادات تخصصية للجهاز الهضمي والكبد، وذلك تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين وأطقم طبية مؤهلة في هذا المجال.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير ومدير إدارة الخدمات الطبية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، وللدكتورة أميرة خلف مديرة مستشفى أبو كبير المركزي، ولرئيس وفريق قسم مناظير الكبد والجهاز الهضمي بالمستشفى من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، على جهودهم المخلصة المبذولة وتفانيهم في العمل، وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة وإنقاذ المرضى، وحرصهم الدائم على توفير أفضل سبل الرعاية الطبية للمواطنين بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة مناظير الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى أبو كبير

