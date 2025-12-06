قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني
حادث مروع بالطريق الساحلى بمطروح.. مصرع 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات
الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات بيزيرا حتى لايتم فسخ التعاقد
مجموعة مصر.. أبو طه يتقدم لـ منتخب الأردن أمام الكويت في كأس العرب
أسرة الشيخ الشحات أنور تُهدي وزير الأوقاف تذكارًا يحمل صورة الرئيس السيسي .. صور
الذهب يصعد وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة الهندي
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عقوبات الغش
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة
كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق
بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة
بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء
ديني

مفتى الجمهورية: برنامج دولة التلاوة يعيد إحياء المدرسة المصرية في خدمة القرآن

مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية
عبد الرحمن محمد

شهدت فعاليات النسخة الثانية والثلاثين، من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد مصر الكبير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة شاملة للدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، تناول فيها مكانة القرآن الكريم ومسيرة نقله عبر التاريخ.

 وأوضح المفتي، أن كتاب الله نُقل بأمانة كاملة من جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حمله الصحابة إلى التابعين، ليستمر انتقاله جيلًا بعد جيل حتى يرث الله الأرض ومن عليها، مؤكدًا أن القرآن سيظل محفوظًا في الدنيا والآخرة كما وعد الله تعالى.

وأشار المفتي، خلال كلمته إلى أن القرآن الكريم هو صوت الحق الذي تستقيم به الحياة، وهو النور الذي تهتدي به قلوب المؤمنين، والمصباح الذي يضيء طريق الإنسان نحو الاستقامة واليقين. 

وأضاف أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في خدمة القرآن الكريم، وواصلت جهودها عبر مبادرات وبرامج متعددة كان آخرها برنامج "دولة التلاوة"، الذي جاء ليعيد الاعتبار للمدرسة المصرية في فن التلاوة، وليفتح الباب أمام اكتشاف وتقديم أجيال جديدة من أصحاب الأصوات المتميزة.

وأكد عياد، أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في الحفاظ على النظام الصوتي للقرآن الكريم، مشددًا على أن أثره تجاوز حدود مصر ووصل صداه إلى العديد من الدول، باعتباره أحد روافد القوة الناعمة المصرية. واعتبر أن النجاح الذي حققه منذ إطلاقه يعكس مدى اهتمام الدولة بإحياء هذا التراث العريق.

وحضر الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والمهندس محمد جبران وزير العمل، والمهندس إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين. 

وتحمل هذه النسخة من المسابقة اسم القارئ الراحل الشيخ الشحات محمد أنور تكريمًا لصوته ومسيرته في خدمة تلاوة القرآن الكريم.

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

زوجه اسماعيل الليثي

زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

10 أذكار بعد الصلاة

10 أذكار بعد الصلاة المفروضة تمنحك خير الدنيا والآخرة.. لا تغفل عنها

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

وزير التعليم العالي

ختام فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية للعام الدراسي 2025–2026

خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية

في 10 شهور.. الصناعات الغذائية تُحقق رقما قياسيا بصادرات 5.8 مليار دولار

عمومية المحامين

توافد الأعضاء إلي مقر نقابة المحامين للمشاركة في جمعية المعاشات

بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء

بتكلفة17مليون جنيه..محافظ الشرقية يتابع تنفيذ إنشاء مجمع مواقف منيا القمح

استخراج بطارية ابتلعها طفل 5 سنوات بمستشفى أبوكبير بالشرقية

لتقوية الذاكرة وزيادة الذكاء.. أبرز الأطعمة التي تدعم الدماغ

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

