وكيل الأزهر: مصر كانت وما زالت موطناً لتلاوة القرآن الكريم وعلومه

أكد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن الاهتمام بالقرآن الكريم هو حجر الأساس في حماية الهوية وترسيخ قيم المجتمع، مؤكداً أن مصر ماضية في رؤيتها الثابتة لإعداد جيل يحمل رسالة القرآن إلى مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الضويني في كلمته خلال افتتاح النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد مصر الكبير، أن مسابقة وزارة الأوقاف تعكس الدور المحوري الذي تؤديه الدولة في دعم حفظة القرآن وتعليمهم، وأن مصر كانت وما زالت موطناً لتلاوة القرآن وعلومه.

وبيّن الضويني أن الأزهر الشريف يحمل لواء الرسالة القرآنية منذ نشأته، وأن المشاركة الواسعة في هذه المسابقة تمثل دليلاً واضحاً على قوة مصر وتأثيرها في مجال خدمة القرآن الكريم، موضحاً أن الأمة اليوم بحاجة ماسّة إلى التمسك بكتاب الله والاستنارة بتعاليمه لما يمثله من أساس لبناء الحضارة الإنسانية.

وشهدت الفعالية حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، والمهندس محمد جبران وزير العمل، والمهندس إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، إضافة إلى عدد من القيادات والمسؤولين.

