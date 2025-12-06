قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

النيابة تستمع لأقوال الشهود في واقعة وفاة سباح الزهور

الطفل يوسف محمد لاعب نادي الزهور
الطفل يوسف محمد لاعب نادي الزهور
مصطفي رجب

تستمع جهات التحقيق بالقاهرة، لأقوال الشهود في واقعة وفاة الطفل يوسف محمد لاعب نادي الزهور، الذي توفي خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، إثر توقف كامل في عضلة القلب.

‏‎وكشفت والد لاعب نادي الزهور، عن  العديد من المفاجآت كما أكد على اتهامه لـ طاقم التحكيم ومُنقذ حمام السباحة في الاستاد ورئيس اتحاد السباحة بالإهمال، إلا أن المفاجأة كانت بعض الاتهامات الوهمية التي نالت من لاعب نادي الزهور بتناوله المنشطات، وقام باستلام جثمان نجله من مشرحة زينهم بعد تحويله من المستشفى. 

وقال والد لاعب نادي الزهور، إن جثمان نجله يوسف تم نقله من المستشفى إلى المشرحة لتشريح الجثمان للوقوف على مدى تناوله المنشطات بعد اتهام البعض له، مُقررًا «مش بشرب سيجارة هأذي ابني وأديله منشطات إزاي مش عارف الكلام ده طلع منين ولا مين سببه، مطالبا برد اعتباره بعدم ثبوت عدم تناوله المنشطات»، مؤكدًا أن نجله كان مشروع بطل قومي، ولكن القدر كان أسرع، كما أن شقيقته التوأم لم تعلم بوفاته حتى خروجه من المشرحة.

وقال والد يوسف محمد لاعب نادي الزهور، الذي توفي في حمام سباحة استاد القاهرة الدولي خلال مشاركته في بطولة الجمهورية، إنه تسلم جثمانه من مشرحة زينهم بعد انتهاء الغسل وتوجّه به إلى بورسعيد لإتمام إجراءات الدفن بعد صلاة الفجر.
 

لاعب نادي الزهور

وأكد والد لاعب نادي الزهور في تصريحات لـ صدى البلد، أنه لا يقوى على الحديث إلا أنه اتهم رئيس اتحاد السباحة وطاقم التحكيم ومنقذ الحمام بالإهمال الجسيم ، كونهم كانوا متواجدين أثناء غرق ابنه وتركوه حتى توفى داخل حمام السباحة، مؤكدًا أنهم وراء وفاة نجله وهو شهيد في الجنة.

وتبين من التقرير الطبي أن اللاعب يوسف محمد وصل المستشفى الساعة 6.10 مساء يُعاني من توقف في عضلة القلب وعدم تنفس، وعقب محاولات لإنعاش القلب تبين عدم انتظام كهربائية القلب وتوقف عضلة القلب مرة أخرى ، وتم عمل صدمات كهربائية وتركيب أنبوب حنجري ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، ثم توقف عضلة القلب للمرة الثالثة وتم حقنه بالادرينالين ونقله للعناية المركزة ثم توقفت عضلة القلب للمرة الرابعة وتم عمل إنعاش رئوي ولم تستجب الحالة ثم الوفاة في العاشرة مساء.

جنازة لاعب نادي الزهور

ووجهت أسرة لاعب نادي الزهور يوسف محمد ، الذى توفى في حمام السباحة داخل استاد القاهرة الدولي خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، اتهامات لـ طاقم التحكيم ومنقذ حمام السباحة.

واتهمت أسرة لاعب نادي الزهور طاقم التحيكم ومنقذ حمام سباحة مجمع حمامات السباحة في استاد القاهرة الدولي بالإهمال والتسبب في وفاة نجلهم، من خلال عدم إنقاذه وتركه في المياه وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لذلك. 

كما اتهمت أسرة اللاعب يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، الذي توفى داخل أحد حمامات سباحة استاد القاهرة الدولي، رئيس اتحاد السباحة بالتسبب في وفاة نجلهم جراء الإهمال. 

وذكرت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، وتفريغ كاميرات المراقبة أن وفاة اللاعب طبيعية ولا شبهة جنائية في الحادث، حيث تبين أن اللاعب المتوفى تعرّض لحالة إغماء أثناء سباق الـ 50 مترًا، وسقط داخل المياه فور نهاية السباق. 

جنازة لاعب نادي الزهور

كما تبين أنه رغم محاولات الإسعاف الأولية ونقل اللاعب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وجرى التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى أفادت باستقبال لاعب نادي الزهور يوسف محمد بالغ من العمر 12 عاما متوفى بادعاء غرق في حمام سباحة داخل استاد القاهرة.

لاعب نادي الزهور

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن اللاعب كان مشاركا في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، وأثناء تواجده في أحد حمامات السباحة سقط في المياه فجأة بعد تعرضه لإغماء وتوفى بعدها. 

فيما أوضحت وزارة الرياضة، أن قرار إحالة الواقعة إلى النيابة العامة جاء في إطار متابعة وزارة الشباب والرياضة ، الدقيقة للحادث المؤسف المتعلق بوفاة السباح يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، وما جرى رصده من معلومات أولية بشأن الحادث، وحرصًا من الوزارة على ضمان إجراء التحقيقات في تلك الواقعة بشفافيةٍ تامة. 

لاعب نادي الزهور

في الإطار ذاته، وفور حدوث تلك الواقعة، طالبت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسباحة بإعداد تقريرٍ شامل وعاجل يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث. 

كما أمر وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنةٍ ضمَّت مختصين من الشئون القانونية واللجنة الطبية العليا والأداء الرياضي والرقابة الداخلية؛ لمراجعة الإجراءات الطبية والفنية والإدارية؛ وصولًا لبيان مدى تطبيق الكود الطبي الخاص بممارسة الرياضة والمنافسات بالأندية ومراكز الشباب، وكذلك مراجعة المسئولين بالنادي المذكور بما جرى اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

