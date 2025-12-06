قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجموعة مصر.. أبو طه يتقدم لـ منتخب الأردن أمام الكويت في كأس العرب
أسرة الشيخ الشحات أنور تُهدي وزير الأوقاف تذكارًا يحمل صورة الرئيس السيسي .. صور
الذهب يصعد وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة الهندي
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عقوبات الغش
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة
كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق
بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة
بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء
الرئيس السيسي يستقبل مجموعة خبراء التعليم اليابانيين المتواجدين في مصر
مفتى الجمهورية: برنامج دولة التلاوة يعيد إحياء المدرسة المصرية في خدمة القرآن
الداخلية تصطاد محتال المحافظ الإلكترونية.. استولى على أموال مواطنين
حوادث

المحكمة العليا: إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
إسلام دياب

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور.


قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من إلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية غايتها تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتكبدها الخزانة العامة لأداء تلك الخدمة، وقد جاء هذا التقدير بما لا يجاوز موازين الاعتدال، ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمته، وألزم به طالب الخدمة، وأضافت المحكمة أن هذا الرسم يغاير في طبيعته وسبب استحقاقه الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي تسوى بعد صدور حكم منهٍ للخصومة فيها، ويلزم بها خاسرها، حال أن رسم التنفيذ يستحق في مرحلة تالية لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ، وليس في القانون ما يحول دون رجوع طالب التنفيذ على المنفذ ضده بالمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو من ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، ومن ثم فلا يمس هذا الرسم حجية الأحكام القضائية، ولا ينال من حق التقاضي.

المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر رسوم قضائية تنفيذ الأحكام مجلس الدولة

