الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
بـ20 ألف جنيه.. وزارة العمل تطرح أكثر من 400 وظيفة جديدة للشباب
الأزهر: اغتنم رمضان بطلب العون والتوفيق من الله
الجيش الإسرائيلي: سنلاحق كل من يسعى لتعيين خليفة لخامنئي

البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الجيش الإسرائيلي" أنه سيلاحق كل من يسعى لتعيين خليفة لخامنئي.

وفي وقت سباق أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن استقبال 219 مصابًا العلاج في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة الحرب الدائرة مع إيران.

وأفادت الوزارة في بيان، نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن من بين المصابين 10 حالات متوسطة و198 حالة طفيفة.

وذكر البيان أن إجمالي عدد المصابين منذ بدء الحرب يوم السبت الماضي بلغ 1274 شخصًا. من بين هؤلاء، لا يزال 96 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات أو في قسم الطوارئ، بينما تلقى الباقون العلاج وغادروا المستشفى.


 

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

كلب السويس

عرض الحيوان للتحقيق.. تقرير طبي يفجر مفاجأة في حادث كلب السويس .. خاص

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

الدوحة

الخطوط الجوية القطرية: تسيير رحلات محدودة من وإلى الدوحة

أرشيفية

المهندس سامح الغزولي: إجراءات جديدة لتيسير التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

المطرية حدوتة مصرية.. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

