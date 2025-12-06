مباحث الصف تضبط شخصين بحوزتهما 33 ألف قرص ترامادول قبل ترويجها

تمكنت مباحث الصف بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين بحوزتهما 33 ألف قرص من مخدر عقار الترامادول، ومبالغ مالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنفذها وزارة الداخلية لحماية المجتمع من أخطر الجرائم التي تهدد أمن واستقرار الوطن، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتعليمات اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتحت إشراف العميد محمد الصغير، مدير المباحث الجنائية بقطاع جنوب الجيزة.

بدأت القصة بوصول معلومات دقيقة إلى وحدة مباحث الصف حول قيام شخصين بتجميع كميات من أقراص الترامادول لترويجها داخل دائرة المركز والمناطق المجاورة.

وعقب التحقق من صحة المعلومات، وتقنين الإجراءات القانونية، تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد محمد العشري، مفتش المباحث، والمقدم أحمد ماهر، رئيس المباحث، والرائد باسم هنداوي، والنقيب مصطفى الكبير، والنقيب أحمد الدالي، معاوني مباحث الصف، حيث تم تتبع المتهمين ورصد تحركاتهم، وأُعد كمين محكم أوقع بهم.

أسفرت جهود مباحث الصف عن ضبط الشخصين بحوزتهما 330 علبة من مخدر الترامادول قدرت بنحو 33 ألف قرص ترامادول، ومبالغ مالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، وهواتف محمولة تستخدم في إدارة عمليات الترويج والتواصل مع العملاء.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.