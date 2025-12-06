إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص بالشرقية

اصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وآخري ميكروباص بطرق بلبيس العاشر امام مدرسة هايرزون دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد استقبال 7 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وآخري ميكروباص بطرق بلبيس العاشر امام مدرسة هايرزون دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.