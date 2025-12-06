قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ظهور تماسيح صغيرة داخل مصرف مائي بالشرقية..ولجنة طوارئ تفرض سيطرتها

تمساح
تمساح
إسراء صبري

أثارت بلاغات متتالية من أهالي قرية الزوامل بمركز بلبيس في محافظة الشرقية حالة من القلق، بعد الحديث عن ظهور تماسيح صغيرة داخل أحد المصارف المائية وبينما تداول البعض أن الأمر يقتصر على تمساح واحد، كشفت اللجنة الميدانية أن العدد أكبر من ذلك، في وقت تحركت فيه الجهات المختصة لفرض رقابة محكمة على الموقع والتعامل مع الموقف وفق إجراءات احترازية.

بلاغات الأهالي وتحرّك غرفة العمليات

تلقت غرفة عمليات محافظة الشرقية خلال اليومين الماضيين عدة بلاغات تفيد برصد تمساح صغير يظهر على حافة المصرف ثم يعود سريعاً إلى المياه، وعلى الفور وجّهت المحافظة بتشكيل لجنة طوارئ موسعة تضم فرق الطب البيطري، ومجلس مدينة مشتول السوق، وشرطة البيئة والمسطحات، إضافة إلى قطاعات الري والصرف والبيئة.

اللجنة انتقلت إلى موقع البلاغ منذ ساعات الصباح الأولى، وتمركزت بالمكان دون مغادرته حتى لحظة التصريحات الرسمية.

اللجنة ترصد أكثر من تمساح داخل المصرف

تمساح

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن اللجنة الميدانية لاحظت وجود أكثر من تمساح وليس واحدا، مشيراً إلى أن جميعها صغيرة الحجم وفي مرحلة عمرية مبكرة، ما يجعلها غير قادرة على إحداث خطر كبير على الأهالي.

وأوضح أن هذه التماسيح تهرب فور سماع أي حركة أو ضوضاء، الأمر الذي صعّب عملية تحديد مواقعها بدقة.

صعوبات في الإمساك بالتماسيح

أرجع مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، عدم القدرة على الإمساك بالتماسيح حتى الآن إلى اتساع المصرف وعمقه، الأمر الذي يسمح لها بالاختباء بسهولة داخل المياه عند الاقتراب منها.

وأوضح أنه تم التواصل مع المتخصصين في إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، لتوفير الأدوات المناسبة والخبرات اللازمة في التعامل مع الكائنات البرية، ومن المقرر وصول فرقهم إلى الموقع خلال ساعات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

إجراءات لحصار التماسيح داخل نطاق محدد

تمساح

قامت اللجنة بتركيب شبك بين كوبريين داخل المنطقة التي شهدت ظهور التماسيح، بهدف حصرها في نطاق واحد ومنع انتقالها إلى مناطق أخرى، مما يسهم في تسهيل عملية الإمساك بها فور وصول الفرق المتخصصة.

رسالة طمأنة للأهالي

طمأن مدير الطب البيطري المواطنين بأن الوضع تحت السيطرة الكاملة، مشيراً إلى أن اللجان تفرض رقابة دقيقة على المجرى المائي على مدار الساعة.

وشدد على ضرورة عدم اقتراب الأهالي من المياه أو محاولة التعامل مع التماسيح بأنفسهم، مؤكداً أن التعامل مع هذه الكائنات يجب أن يتم عبر المختصين، إذ إن التمساح الذي وصل طوله إلى نحو متر ونصف يعد صغيرا في عالم التماسيح، لكنه قد يسبب إصابات في حال الاقتراب منه.

محافظة الشرقية قرية الزوامل الطب البيطري تمساح الشرقية تمساح

