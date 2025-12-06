قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟
ما أفضل دعاء للميت أوصى به النبي؟.. دار الإفتاء توضح
الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول
الإثنين والثلاثاء.. المصريون بالخارج يصوتون في 30دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
ترامب ينتقد مصطلح “سوكر” ويدعو لاعتماد مسمى كرة القدم الحقيقي
أمريكا توافق على بيع لـ 200 صاروخ جو-جو إلى الدنمارك
حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج الـ 12 مهنياً وعاطفياً وصحياً
هانى أبو ريدة: فخور بوجود مصر بكأس العالم.. ومجموعتنا متوازنة وليست سهلة
ميليشيا الدعم ترتكب مجـ.زرة في كلوقي وبيان عاجل من خارجية السودان
محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر
والد الفنان أمير المصري يعلن عن وفاة شقيقته
أقوى منبه لصلاة الفجر من 4 آيات قرآنية.. يضمن لك الفوز بـ20 نعمة
رياضة

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

محمد شوقي
محمد شوقي
رباب الهواري

كشف محمد شوقي، نائب المدير الرياضي السابق بالنادي الأهلي، عن أبرز تفاصيل رحلته داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الفترة التي قضاها في منصبه حملت الكثير من المواقف والتحديات. 

وأوضح شوقي أنه فوجئ بترشيح محمد رمضان له للعمل في الأهلي، على الرغم من وجود أزمة سابقة بينهما، لكنه أبدى احترامه لخطوة رمضان، خاصة بعدما طلب منه الإشراف على الأمور الفنية داخل المنظومة، وهو ما ساعد على نجاح التعاون بينهما.

أزمة لاعبي الأهلي مع مارسيل كولر

تحدث شوقي عن الفترة الأخيرة للمدرب السويسري مارسيل كولر داخل النادي، موضحًا أن اللاعبين لم يعودوا قادرين على التأقلم مع استمرار المدرب، وأن الضغوطات على كولر كانت كبيرة للغاية، ما تسبب في توتر العلاقات داخل الفريق. 

وأكد أن كولر لم يكن يتوقع رحيله، خصوصًا بعد مباراة صن داونز، حيث لم يخبره أحد بالقرار مسبقًا. 

وأضاف أن الإدارة فضّلت التضحية بالبطولة الإفريقية تجنبًا لخسارة لاعبين، معتبرًا توقيت رحيل كولر مناسبًا رغم صدمته الكبيرة لأنه كان يحب النادي والأجواء، لكنه أصبح قليل الثقة في الجميع.

العلاقة مع محمد يوسف وحدود العمل

ونفى شوقي وجود أي خلافات مع محمد يوسف، مؤكدًا أن لكل منهما طريقته وأسلوبه، وأنه يعرف حدود دوره جيدًا داخل النادي. وأضاف أن العمل داخل الأهلي قائم على النظام والاحترام، وأن الهدف الأول والأخير هو خدمة الفريق دون النظر لحسابات شخصية.

رحيله عن الأهلي ورد فعل الجمهور

وأشار شوقي إلى أنه فوجئ بقرار رحيله عن النادي، وأن الأمر ترك لديه حزنًا واستياءً كبيرًا، لكنه تقبله فيما بعد باعتباره قدرًا ونصيبًا.

 وكشف أن أكثر ما أثّره إيجابيًا هو رد فعل جماهير الأهلي التي عبّرت عن حزنها لرحيله، ما جعله يشعر بأنه أدى عمله بإخلاص.

 وأوضح أنه تلقى عرضين بعد 48 ساعة فقط من ترك منصبه، أحدهما من نادي زد، وأن الإعلامي سيف زاهر لعب دورًا كبيرًا في إقناعه بالمشروع الاحترافي للنادي.

كواليس غرفة الملابس وقرار الانسحاب

وأكد شوقي أنه لم يشهد أي صراعات داخل غرفة ملابس الأهلي، وأن رغبة اللاعبين في اللعب وتحقيق الفوز كانت واضحة دائمًا. وكشف أنه كان يتمنى خوض مباراة القمة أمام الزمالك التي شهدت انسحاب الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعبين والجهاز الفني كانوا رافضين لعدم اللعب.

موقفه من بركات وحازم إمام ونصيحة لاعبي الزمالك

وعن رحيله من منتخب مصر، أوضح شوقي أنه شعر بالضيق من محمد بركات وحازم إمام لعدم إبلاغه بالقرار مسبقًا. كما فاجأ الجميع بكشفه أن لاعبي الزمالك نصحوه عند رحيله كلاعب من الأهلي بعدم التوقيع للفريق الأبيض، قائلين له بالحرف: “متجيش”


 

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. جرب الصراحة

برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة للتقارب

برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. أهتم أكثر بحياتك وصحتك

برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. التعبير عن المشاعر يقوي العلاقة

