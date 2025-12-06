محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

كشف محمد شوقي، نائب المدير الرياضي السابق بالنادي الأهلي، عن أبرز تفاصيل رحلته داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الفترة التي قضاها في منصبه حملت الكثير من المواقف والتحديات.

وأوضح شوقي أنه فوجئ بترشيح محمد رمضان له للعمل في الأهلي، على الرغم من وجود أزمة سابقة بينهما، لكنه أبدى احترامه لخطوة رمضان، خاصة بعدما طلب منه الإشراف على الأمور الفنية داخل المنظومة، وهو ما ساعد على نجاح التعاون بينهما.

أزمة لاعبي الأهلي مع مارسيل كولر

تحدث شوقي عن الفترة الأخيرة للمدرب السويسري مارسيل كولر داخل النادي، موضحًا أن اللاعبين لم يعودوا قادرين على التأقلم مع استمرار المدرب، وأن الضغوطات على كولر كانت كبيرة للغاية، ما تسبب في توتر العلاقات داخل الفريق.

وأكد أن كولر لم يكن يتوقع رحيله، خصوصًا بعد مباراة صن داونز، حيث لم يخبره أحد بالقرار مسبقًا.

وأضاف أن الإدارة فضّلت التضحية بالبطولة الإفريقية تجنبًا لخسارة لاعبين، معتبرًا توقيت رحيل كولر مناسبًا رغم صدمته الكبيرة لأنه كان يحب النادي والأجواء، لكنه أصبح قليل الثقة في الجميع.

العلاقة مع محمد يوسف وحدود العمل

ونفى شوقي وجود أي خلافات مع محمد يوسف، مؤكدًا أن لكل منهما طريقته وأسلوبه، وأنه يعرف حدود دوره جيدًا داخل النادي. وأضاف أن العمل داخل الأهلي قائم على النظام والاحترام، وأن الهدف الأول والأخير هو خدمة الفريق دون النظر لحسابات شخصية.

رحيله عن الأهلي ورد فعل الجمهور

وأشار شوقي إلى أنه فوجئ بقرار رحيله عن النادي، وأن الأمر ترك لديه حزنًا واستياءً كبيرًا، لكنه تقبله فيما بعد باعتباره قدرًا ونصيبًا.

وكشف أن أكثر ما أثّره إيجابيًا هو رد فعل جماهير الأهلي التي عبّرت عن حزنها لرحيله، ما جعله يشعر بأنه أدى عمله بإخلاص.

وأوضح أنه تلقى عرضين بعد 48 ساعة فقط من ترك منصبه، أحدهما من نادي زد، وأن الإعلامي سيف زاهر لعب دورًا كبيرًا في إقناعه بالمشروع الاحترافي للنادي.

كواليس غرفة الملابس وقرار الانسحاب

وأكد شوقي أنه لم يشهد أي صراعات داخل غرفة ملابس الأهلي، وأن رغبة اللاعبين في اللعب وتحقيق الفوز كانت واضحة دائمًا. وكشف أنه كان يتمنى خوض مباراة القمة أمام الزمالك التي شهدت انسحاب الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعبين والجهاز الفني كانوا رافضين لعدم اللعب.

موقفه من بركات وحازم إمام ونصيحة لاعبي الزمالك

وعن رحيله من منتخب مصر، أوضح شوقي أنه شعر بالضيق من محمد بركات وحازم إمام لعدم إبلاغه بالقرار مسبقًا. كما فاجأ الجميع بكشفه أن لاعبي الزمالك نصحوه عند رحيله كلاعب من الأهلي بعدم التوقيع للفريق الأبيض، قائلين له بالحرف: “متجيش”



