برلماني: بيان وزارات الخارجية يؤكد الموقف الموحد الرافض للتهجير

أشاد النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، والذي عبّر عن رفض واضح وحاسم لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكداً أن هذا الموقف يمثل امتدادًا للدور التاريخي لمصر في حماية الحقوق العربية والفلسطينية.

وقال زكريا إن توقيت البيان يأتي ليحسم الجدل الدائر حول مزاعم فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر، مشيراً إلى أن القاهرة كانت وستظل ترفض تمامًا أي مساس بالهوية الوطنية الفلسطينية أو محاولة فرض وقائع جديدة على الأرض تحت وطأة الحرب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تركيز البيان على الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فتح معبر رفح في الاتجاهين وضمان حرية حركة السكان، يمثل تأكيداً على السعي العربي المشترك لتهيئة الظروف المناسبة لبقاء الفلسطينيين على أرضهم، وحمايتهم من أي ضغوط تهجير قسري.

وأكد أن الموقف المصري الواضح والثابت، والذي عبّر عنه البيان، يعكس رؤية القاهرة القائمة على حل الدولتين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن مصر لا تقبل ولن تقبل المساس بثوابت القضية أو محاولة جرّ الواقع إلى سيناريوهات تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.