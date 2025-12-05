انتخابات النواب 2025 .. المستقلون يتقدمون على الحزبيين في سباق الدوائر الملغاة وجولة الإعادة بإطسا

كشفت نتائج الحصر العددي للجان التامة في الدوائر الـ19 التي أُعيدت فيها الانتخابات بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى دائرة إطسا التي تخوض جولة الإعادة بشكل طبيعي، عن تقدم واضح للمرشحين المستقلين على حساب الأحزاب، سواء في المقاعد التي حُسمت من الجولة الأولى أو في جولات الإعادة المنتظرة.

ورغم مشاركة واسعة من الأحزاب الكبرى في انتخابات مجلس النواب، فإن الاتجاه العام يميل إلى صعود المستقلين في أغلب الدوائر، بينما تراجع تمثيل الأحزاب في عدد كبير من المقاعد التي كانت تنافس عليها.

وفيما يلي نقدم لكم قراءة تفصيلية لما جرى في كل دائرة من الدوائر الملغاة وكذلك جولة الإعادة باطسا التي شهدت مفاجأة بخسارة مرشحي مستقبل وطن وحماة الوطن.

الإسكندرية – دائرة أول الرمل

شهدت الدائرة حسم مقعدين لصالح حزب مستقبل وطن، بينما اتجه المقعد الثالث إلى جولة إعادة بين مرشح مستقل وآخر عن حزب حماة الوطن.

وضمت قائمة المتقدمين وفق الحصر العددي أحمد عبد المجيد – مستقبل وطن وعمر الغنيمي – مستقبل وطن. كذلك إعادة بين حازم الريان (حماة الوطن) – عفيفي كامل (مستقل).

البحيرة – مركز دمنهور

اتضح تفوق المستقلين في سباق الإعادة، إذ تضم القائمة 3 مستقلين مقابل مرشح واحد لمستقبل وطن ومرشح لحزب المصري الديمقراطي وآخر لحزب النور، دون حسم أي مقعد من الجولة الأولى.

وتجرى الإعادة بين: سناء برغش (مستقبل وطن) – طه الشهاوي (مستقل) – محمد بهنسي (المصري الديمقراطي) – علاء زعيتر (مستقل) – أشرف الشريف (النور) – محمود الجندي (مستقل)

البحيرة – مركز أبو حمص

تكرّر المشهد ذاته بسيطرة المستقلين على جولة الإعادة، تجرى بين: أحمد العرجاوي (مستقل) – محمود حبيب (النور) – علي أبو نعمة (مستقل) – صالح شيشي (مستقل).

البحيرة – مركز إيتاي البارود

إعادة بين 3 مستقلين ومرشح واحد لحزب النور.

إعادة بين: عماد الغنيمي – أحمد سعيد أبو عمر (النور) – سعيد شتا – شمس الدين أنور

الجيزة – إمبابة

حسم المرشح المستقل أحمد العجوز مقعدًا من الجولة الأولى، بينما يتنافس مستقل آخر نشوى الديب مع مرشح مستقبل وطن وليد المليجي على المقعد الثاني.

الفيوم – مركز الفيوم

حُسم مقعدان، أحدهما لمستقبل وطن وآخر لمستقل، بينما ذهب المقعد الثالث لجولة إعادة بين الوعي والشعب الجمهوري، مع خروج مرشح الجبهة الوطنية.

حيث فاز حمد محمود عبد القوى (مستقبل وطن) – وعلي أيوب (مستقل).

فيما تجرى إعادة بين: محمد فؤاد (الوعي) – سيد العمدة (الشعب الجمهوري) بينما شهد السباق خسارة محمد ربيع العمدة (الجبهة الوطنية)

الفيوم – مركز أبشواي (مقعدين)

إعادة رباعية بين مرشح مستقبل وطن يوسف الشاذلي ومرشح الجبهة الوطنية علاء العمدة ومرشحين مستقلين هما مصطفى مؤمن – محمود تعيلب

الفيوم – إطسا

شهدت الدائرة فوز مرشحين مستقلين وخروج مرشحي مستقبل وطن وحماة الوطن من السباقؤ حيث فاز مصطفى البنا – حسام خليل، ولاحقت الخسارة ياسر سلومة (حماة الوطن) – أكرم شعت (مستقبل وطن).

أسيوط – مركز الفتح

إعادة واسعة تضم 6 مرشحين من مختلف الاتجاهات: مستقبل وطن، مستقلين، حماة الوطن، المؤتمر.

حيث تجرى إعادة بين علي سيد علي – أحمد حسين جودة – عصام العمدة – أماني الليثي – محمد عبد المنعم – نعمان أحمد

سوهاج – مركز سوهاج

حضور قوي للمستقلين، مع خروج مرشح مستقبل وطن ومرشح حماة الوطن.

إعادة بين: علاء قدري – علي عناني (الإصلاح والنهضة) – دياب محجوب – حازم حمادي.

وشهدت كذلك خسارة حاتم مبارك (مستقبل وطن) – صلاح العجاجي (حماة الوطن)

سوهاج – مركز أخميم

تجرى إعادة بين 3 مستقلين ومرشح الجبهة الوطنية، مع خروج مرشح حماة الوطن.

وتتم الإعادة بين عصام رأف – شعبان لطفي – عفيفي الشريف – زكريا حسان فيما تعرض للخسارة أحمد عويش (حماة الوطن)

سوهاج – مركز المراغة

تشهد إعادة بين مستقلين فقط، مع خسارة مرشح حماة الوطن.

حيوتتم الإعادة بين مصطفى مزيرق – حجاج اللبني. مع خسارة: العمدة هاشم مرشح حماة الوطن.

سوهاج – مركز طهطا

إعادة مزدحمة تضم 6 مرشحين من مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري ومستقل.

إعادة بين: إبراهيم خليفة – علاء الحديوي – العمدة نشأت – مصطفى أبو دومة – عمرو عويضة – عماد الجيلاني

سوهاج – مركز جرجا

إعادة بين 3 مستقلين ومرشح الشعب الجمهوري، وخروج مرشح حماة الوطن.

إعادة بين: ياسر نصر – محمود أبو خروف – عبد الحكيم العش – مصطفى خليفة

خسارة: هاني جابر حماد (حماة الوطن)

سوهاج – مركز المنشاة

تشهد إعادة بين مستقلين، مع خسارة مرشح مستقبل وطن. حيث تجرى إعادة بين فيصل الشيباني – إسماعيل أبو كريشة

فيما أظهرت النتائج خسارة عاطف كعربان (مستقبل وطن).

سوهاج – مركز دار السلام

تشهد الدائرة إعادة بين مستقلين فقط، هم محمد خلف الله – عبد اللطيف جمال.

قنا – مركز قنا

هيمنة للمستقلين في الإعادة، مع وجود مرشح واحد للشعب الجمهوري وخروج مرشح حماة الوطن. حيث تشهد إعادة بين أحمد عبد السلام – سعد إبراهيم – سعودي صابر – مصطفى محمود. فيما شهدت الدائرة خسارة حمد عبد الهادي (حماة الوطن.

قنا – مركز قوص

إعادة بين 4 مستقلين، مع خسارة مرشحي الجبهة الوطنية ومستقبل وطن حيث تشهد إعادة بين أبو الحسن الجزار – أحمد عبد الله – محمود الأنور – علي عبد القادرؤ فيما ألحقت الخسارة بأشرف أبو الفضل (مستقبل وطن) ومعتز محمد محمود (الجبهة الوطنية).

قنا – مركز نجع حمادي

حُسم مقعد لصالح مستقل، بينما تقام الإعادة على المقعدين الآخرين.

فائز: فتحي قنديل (مستقل)

إعادة بين: خالد خلف الله – هشام الشعيني – محمود المنوفي – عبد الباسط عبد النبي

قنا – مركز أبو تشت

إعادة بين مرشح مستقبل وطن ومرشح حماة الوطن ومرشحين مستقلين.

إعادة بين: أحمد المحرزي – عصام بركات – أحمد الدربي – طارق عيسى