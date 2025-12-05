7 علامات لـ التفكير المفرط والقلق المستمر | تفاصيل

انتشرت في السنوات الأخيرة شكاوى عديدة من التفكير المفرط والقلق المستمر دون وجود مسبب واضح، وقد يكون من علامات اضطراب القلق المزمن، أحد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا.

علامات اضطراب القلق المزمن

ويؤكد متخصصون أن استمرار هذه الحالة يؤثر على جودة الحياة، والقدرة على اتخاذ القرارات، والنوم، والصحة الجسدية، مما يجعل التعرف على أعراضها خطوة أساسية في التعامل معها.

وهناك العديد من علامات اضطراب القلق المزمن، وفقا لما نشر في موقع Healthline، Mayo Clinic، ومن أبرزها ما يلي :

ـ تفكير مفرط ومتواصل:

ويعاني مرضى اضطراب القلق المزمن من القلق المزمن يعيشون حالة من تدفّق مستمر للأفكار السلبية، مع صعوبة التحكم فيها حتى في المواقف العادية.

ـ إحساس دائم بالخوف والتوتر بدون سبب واضح:

ويشعر المريض بقلق غير منطقي تجاه المستقبل أو أمور غير محددة، رغم عدم وجود تهديد حقيقي.

ـ أعراض جسدية مزعجة:

واضطراب القلق قد يصاحبه أعراض مثل سرعة ضربات القلب، شدّ العضلات، اضطرابات النوم، الدوخة، وصعوبة التنفس، مما يزيد الضغط على المصاب.

ـ التفكير الكارثي وتوقع الأسوأ دائمًا:

والمصاب بالقلق يميل إلى تضخيم المواقف اليومية، وتوقع نتائج سلبية مبالغ فيها دون مبرر.

ـ صعوبة اتخاذ القرارات اليومية:

يؤكد متخصصون، أن التفكير الزائد يجعل اتخاذ قرار بسيط عملية مرهقة، ويتسبب في تأجيل المهام وتجنب المواقف الاجتماعية أو المهنية.

ـ إحساس مستمر بعدم الأمان:

تشير مراجعات طبية نُشرت عبر مكتبة الطب الوطنية الأمريكية National Library of Medicine إلى أن القلق المزمن يجعل الشخص يشعر بأن "شيئًا سيئًا سيحدث"، رغم عدم وجود دليل على ذلك.

ـ تجنب المواقف وزيادة العزلة:

الكثير من المصابين بالقلق المزمن يتجنبون الاجتماعات، المناسبات، أو المواقف التي تتطلب مواجهة، مما يؤثر على العمل والعلاقات.