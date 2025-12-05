قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا
ترامب: بيليه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.. وكنت حريصا على متابعته وأنا شاب
اسم مسيحي في وظائف الأوقاف يثير جدلاً .. و«الوزارة» تحسم الجدل
40 ألف جنيه تشتري شبكة .. شعبة الذهب توجه نصيحة للمقبلين على الزواج
هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة
إنفانتينو: 104 مباريات في شهر.. و7 ملايين متفرج في الملاعب
ترامب يفوز بأول جائزة فيفا للسلام ويُشيد بالمبيعات القياسية لتذاكر مونديال 2026
انخفاض في درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت
موعد إعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب وإعادة إطسا بالفيوم
بجوائز 13 مليون جنيه.. الأوقاف تطلق المسابقة العالمية للقرآن الكريم .. غداً
قرعة كأس العالم 2026 تنطلق على أنغام نشيد نسخة 1990
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة
بالصور

7 علامات لـ التفكير المفرط والقلق المستمر | تفاصيل

علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن
آية التيجي

انتشرت في السنوات الأخيرة شكاوى عديدة من التفكير المفرط والقلق المستمر دون وجود مسبب واضح، وقد يكون من علامات اضطراب القلق المزمن، أحد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا.

علامات اضطراب القلق المزمن

ويؤكد متخصصون أن استمرار هذه الحالة يؤثر على جودة الحياة، والقدرة على اتخاذ القرارات، والنوم، والصحة الجسدية، مما يجعل التعرف على أعراضها خطوة أساسية في التعامل معها.

وهناك العديد من علامات اضطراب القلق المزمن، وفقا لما نشر في موقع Healthline، Mayo Clinic، ومن أبرزها ما يلي :

ـ تفكير مفرط ومتواصل:
ويعاني مرضى اضطراب القلق المزمن من القلق المزمن يعيشون حالة من تدفّق مستمر للأفكار السلبية، مع صعوبة التحكم فيها حتى في المواقف العادية.

ـ إحساس دائم بالخوف والتوتر بدون سبب واضح:
ويشعر المريض بقلق غير منطقي تجاه المستقبل أو أمور غير محددة، رغم عدم وجود تهديد حقيقي.

علامات اضطراب القلق المزمن

ـ أعراض جسدية مزعجة:
واضطراب القلق قد يصاحبه أعراض مثل سرعة ضربات القلب، شدّ العضلات، اضطرابات النوم، الدوخة، وصعوبة التنفس، مما يزيد الضغط على المصاب.

ـ التفكير الكارثي وتوقع الأسوأ دائمًا:
والمصاب بالقلق يميل إلى تضخيم المواقف اليومية، وتوقع نتائج سلبية مبالغ فيها دون مبرر.

علامات اضطراب القلق المزمن

ـ صعوبة اتخاذ القرارات اليومية:
يؤكد متخصصون، أن التفكير الزائد يجعل اتخاذ قرار بسيط عملية مرهقة، ويتسبب في تأجيل المهام وتجنب المواقف الاجتماعية أو المهنية.

ـ إحساس مستمر بعدم الأمان:
تشير مراجعات طبية نُشرت عبر مكتبة الطب الوطنية الأمريكية National Library of Medicine إلى أن القلق المزمن يجعل الشخص يشعر بأن "شيئًا سيئًا سيحدث"، رغم عدم وجود دليل على ذلك.

علامات اضطراب القلق المزمن

ـ تجنب المواقف وزيادة العزلة:
الكثير من المصابين بالقلق المزمن يتجنبون الاجتماعات، المناسبات، أو المواقف التي تتطلب مواجهة، مما يؤثر على العمل والعلاقات.

اضطراب القلق التفكير المفرط القلق المزمن أعراض القلق الخوف المستمر الصحة النفسية التوتر علامات القلق العلاج النفسي

