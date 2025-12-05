يصطدم بالبرازيل.. المغرب في المجموعة الثالثة بمونديال 2026

أسفرت مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في مركز "جون كينيدي للفنون" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة.

ويتواجه المنتخب المغربي في هذه المجموعة مع منتخب البرازيل، الذي جاء ضمن التصنيف الأول للبطولة، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

وكان "أسود الأطلس" ضمن المستوى الثاني في قرعة البطولة، إلى جانب منتخبات كرواتيا وكولومبيا وأوروجواي وسويسرا واليابان والسنغال وإيران وكوريا الجنوبية والإكوادور والنمسا وأستراليا.

ويأتي هذا بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب في نسخة كأس العالم 2022، عندما أصبح أول فريق عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف النهائي خلال البطولة التي أقيمت في قطر.

وسيتمكن بطل ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، من التأهل إلى دور الـ32 الإقصائي، وهو الدور الجديد الذي تم استحداثه للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.