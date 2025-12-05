سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية 5-12-2025

نستعرض سعر جرام الذهب عيار 21 بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة في مصر، خلال السطور التالية:

أسعار الذهب الآن

عيار 24: سعر البيع 6405 جنيهات، سعر الشراء 6385 جنيها

عيار 22: سعر البيع 5870 جنيها، سعر الشراء 5850 جنيها

عيار 21: سعر البيع 5605 جنيهات، سعر الشراء 5585 جنيها

عيار 18: سعر البيع 4805 جنيهات، سعر الشراء 4785 جنيها

عيار 14: سعر البيع 3735 جنيها، سعر الشراء 3725 جنيها

عيار 12: سعر البيع 3205 جنيهات، سعر الشراء 3190 جنيها

الأونصة: سعر البيع 199240 جنيها، سعر الشراء 198530 جنيها

الجنيه الذهب: سعر البيع 44840 جنيها، سعر الشراء 44680 جنيها

الأونصة بالدولار: 4227.97 دولار

أسعار الذهب اليوم

شهد سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم تسجيل 6405 جنيهات للبيع و6385 جنيهاللشراء داخل محال الصاغة، ليظل الأعلى سعرًا بين الأعيرة نتيجة لارتفاع درجة نقائه.

وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 5870 جنيهاللبيع و5850 جنيهاللشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المحلي 5605 جنيهات للبيع و5585 جنيها للشراء.

وجاء سعر الذهب عيار 18 عند 4805 جنيهات للبيع و4785 جنيها للشراء، في حين سجل سعر الذهب عيار 14 مستوى 3735 جنيها للبيع و3725 جنيها للشراء داخل محال الصاغة.

وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 3205 جنيهات للبيع و3190 جنيها للشراء، فيما بلغت الأونصة نحو 199240 جنيها للبيع و198530 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 44840 جنيها للبيع و44680 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة العالمية في التعاملات الفورية 4227.97 دولار.