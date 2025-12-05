قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات مؤيدة لفلسطين
مجموعة قطر في كأس العالم 2026
سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026
وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
السعودية تتقدم على جزر القمر وتقترب من عبور دور المجموعات في كأس العرب
البداية مع بجيكا.. ترتيب مباريات مصر في كأس العالم 2026
قرعة كأس العالم .. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026
كل الدعم لتمثيل مصر .. وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو لإنهاء أزمته
مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك بفعاليات الاحتفال بيوم التطوع العالمي
القبض على سائق تحرش بطالبة ثانوي خلال توصيلها في الدقهلية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتابع بنفسه مواقع التواصل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية 5-12-2025

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

نستعرض سعر جرام الذهب عيار 21 بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة في مصر، خلال السطور التالية:

أسعار الذهب الآن

عيار 24: سعر البيع 6405 جنيهات، سعر الشراء 6385 جنيها

عيار 22: سعر البيع 5870 جنيها، سعر الشراء 5850 جنيها

عيار 21: سعر البيع 5605 جنيهات، سعر الشراء 5585 جنيها

عيار 18: سعر البيع 4805 جنيهات، سعر الشراء 4785 جنيها

عيار 14: سعر البيع 3735 جنيها، سعر الشراء 3725 جنيها

عيار 12: سعر البيع 3205 جنيهات، سعر الشراء 3190 جنيها

الأونصة: سعر البيع 199240 جنيها، سعر الشراء 198530 جنيها

الجنيه الذهب: سعر البيع 44840 جنيها، سعر الشراء 44680 جنيها

الأونصة بالدولار: 4227.97 دولار

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

شهد سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم تسجيل 6405 جنيهات للبيع و6385 جنيهاللشراء داخل محال الصاغة، ليظل الأعلى سعرًا بين الأعيرة نتيجة لارتفاع درجة نقائه.

وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 5870 جنيهاللبيع و5850 جنيهاللشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المحلي 5605 جنيهات للبيع و5585 جنيها للشراء.

وجاء سعر الذهب عيار 18 عند 4805 جنيهات للبيع و4785 جنيها للشراء، في حين سجل سعر الذهب عيار 14 مستوى 3735 جنيها للبيع و3725 جنيها للشراء داخل محال الصاغة.

وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 3205 جنيهات للبيع و3190 جنيها للشراء، فيما بلغت الأونصة نحو 199240 جنيها للبيع و198530 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 44840 جنيها للبيع و44680 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة العالمية في التعاملات الفورية 4227.97 دولار.

أسعار الذهب الآن سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 12 سعر الجنيه الذهب

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

عبد الحميد معالي

ازمة جديدة.. عبدالحميد معالي يفسخ عقده مع الزمالك

منتخب مصر

مجموعة الأردن في كأس العالم 2026

محمد الجارحي

بطولة إفريقيا لسيدات السلة| الجارحي: الأهلي واجهة الرياضة المصرية

بالصور

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

7 علامات لـ التفكير المفرط والقلق المستمر | تفاصيل

علامات اضطراب القلق المزمن

أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

