تعليق ناري من عمرو أديب عن مجموعة مصر في كأس العالم .. ماذا قال؟
تعرف على طرفي مباراة افتتاح كأس العالم 2026
قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات
تحرك برلماني لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.. تفاصيل
الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات مؤيدة لفلسطين
مجموعة قطر في كأس العالم 2026
سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026
وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
السعودية تتقدم على جزر القمر وتقترب من عبور دور المجموعات في كأس العرب
البداية مع بجيكا.. ترتيب مباريات مصر في كأس العالم 2026
قرعة كأس العالم .. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026
تحرك برلماني لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.. تفاصيل

ناشد النائب أشرف عبد الغني  أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل  باستخدام " الفيتو الرئاسي " لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط وذلك ضمن التعديلات المقترحة علي قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.

وقال النائب أشرف عبد الغني، إن السكن حق إنساني و قانوني و دستوري و قد نص دستور 2014 في المادة 78 علي ان الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان و يحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أنه في الجمهورية الجديدة يعتبر السكن من أساسيات الحماية والرعاية للمواطن حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد توفير الماكل والملبس ومن هنا تأتي أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع و ذلك يدعونا إلي مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.

كما اوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف من صافي القيمة الايجارية ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلي 24 ألف جنيه و الآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات تنص التعديلات المقترحة علي رفع حد الإعفاء إلي 50   ألف جنيه من صافي القيمة الايجارية رغم التضخم المالي و تراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الاخيرة.

وقال إن مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص و بالتالي يحقق إيرادا تستحق عليه ضرائب و هو افتراض يتناقض مع المنطق خاصة أنه في حالات كثيرة يكون السكن الخاص نتيجة إرث و أصحابه أصبحوا من أرباب المعاشات وإذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية سيكونون مهددين بالحجز علي السكن أو حتي علي المعاش مصدر الدخل الوحيد.

وأشار إلي أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا 42 مليون وحدة سكنية و مع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب حيث لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه و اذا قمنا بحصر حقيقي للوحدات السكنية ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلي فرض ضريبة علي السكن الخاص.

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

7 علامات لـ التفكير المفرط والقلق المستمر | تفاصيل

علامات اضطراب القلق المزمن

أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

