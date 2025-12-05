أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي جرت مساء الجمعة في مركز "جون كينيدي للفنون" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة ضمن النسخة التاريخية التي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاء المنتخب المصري في المجموعة السابعة بجوار:

بلجيكا

إيران

نيوزيلندا

تصنيف منتخبات مجموعة مصر في كأس العالم

وفقًا للتصنيف الدولي الأخير الصادر عن "فيفا"، جاءت منتخبات المجموعة على النحو التالي:

بلجيكا : المركز الثامن عالميًا (1730.71 نقطة)

: المركز الثامن عالميًا (1730.71 نقطة) إيران : المركز العاشر عالميًا (1617.02 نقطة)

: المركز العاشر عالميًا (1617.02 نقطة) مصر : المركز 34 عالميًا (1520.68 نقطة)

: المركز 34 عالميًا (1520.68 نقطة) نيوزيلندا: المركز 86 عالميًا (1279.25 نقطة)

تفاصيل النسخة الجديدة من كأس العالم

تقام النسخة الـ23 من كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتُعد الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا.

المباراة الافتتاحية : ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي – 11 يونيو

: ملعب في مكسيكو سيتي – 11 يونيو النهائي : ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي – 19 يوليو

: ملعب في ولاية نيوجيرسي – 19 يوليو مباراة المركز الثالث والرابع: ملعب هارد روك في ميامي

توزيع المباريات حسب الدول

كندا – 13 مباراة

7 مباريات في فانكوفر

6 مباريات في تورنتو

المكسيك – 13 مباراة

5 مباريات في مكسيكو سيتي

4 مباريات في جوادالاخارا

4 مباريات في مونتيري

الولايات المتحدة – 78 مباراة