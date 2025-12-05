قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تصنيف منتخبات مجموعة مصر في كأس العالم

منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا
حمزة شعيب

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي جرت مساء الجمعة في مركز "جون كينيدي للفنون" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة ضمن النسخة التاريخية التي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

 

وجاء المنتخب المصري في المجموعة السابعة بجوار:

  • بلجيكا
  • إيران
  • نيوزيلندا

تصنيف منتخبات مجموعة مصر في كأس العالم 

وفقًا للتصنيف الدولي الأخير الصادر عن "فيفا"، جاءت منتخبات المجموعة على النحو التالي:

  • بلجيكا: المركز الثامن عالميًا (1730.71 نقطة)
  • إيران: المركز العاشر عالميًا (1617.02 نقطة)
  • مصر: المركز 34 عالميًا (1520.68 نقطة)
  • نيوزيلندا: المركز 86 عالميًا (1279.25 نقطة)

تفاصيل النسخة الجديدة من كأس العالم

تقام النسخة الـ23 من كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتُعد الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا.

 

  • المباراة الافتتاحية: ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي – 11 يونيو
  • النهائي: ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي – 19 يوليو
  • مباراة المركز الثالث والرابع: ملعب هارد روك في ميامي

توزيع المباريات حسب الدول

كندا – 13 مباراة

  • 7 مباريات في فانكوفر
  • 6 مباريات في تورنتو

المكسيك – 13 مباراة

  • 5 مباريات في مكسيكو سيتي
  • 4 مباريات في جوادالاخارا
  • 4 مباريات في مونتيري

الولايات المتحدة – 78 مباراة

  • سياتل (6) – سان فرانسيسكو (6) – لوس أنجلوس (8)
  • هيوستون (7) – دالاس (9) – كانساس سيتي (6)
  • أتلانتا (8) – ميامي (7) – بوسطن (7)
  • فيلادلفيا (6) – نيوجيرسي/نيويورك (8)
منتخب مصر مجموعة مصر في كأس العالم بلجيكا إيران نيوزيلندا

