ماكرون يفاجئ الأمن الصيني ويخرق البروتوكول باندفاعه نحو طلاب جامعة سيتشوان

هرول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل مفاجئ نحو مجموعة من الطلاب أمام جامعة سيتشوان في مدينة تشنغدو، متجاوزًا الطوق الأمني الصيني خلال اليوم الأخير من زيارته الرسمية إلى الصين، في مشهد غير مألوف ضمن الأعراف البروتوكولية للزيارات الرئاسية.

وبحسب ما نقلته قناة BFMTV الفرنسية، فقد استغل ماكرون توقف موكبه أمام الجامعة ليتوجه سريعًا إلى الحشد الطلابي الذي احتشد لتحيته، الأمر الذي أثار ارتباك عناصر الأمن الصيني المكلّفين بحمايته.

وتشير المقاطع المصوّرة المنتشرة إلى أن أفراد الحراسة بدت عليهم علامات الدهشة قبل أن يهرعوا خلف الرئيس الفرنسي لضمان سلامته، فيما ظهر بعضهم يوثّق اللحظة النادرة بهواتفهم.

وكان ماكرون قد وصل إلى العاصمة بكين مساء الأربعاء في زيارة دولة امتدت حتى الجمعة، وشهدت عقد مباحثات رسمية مع القيادة الصينية يوم الخميس، قبل أن يختتم جولته بمحطته في تشنغدو.