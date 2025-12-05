قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل الدعم لتمثيل مصر .. وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو لإنهاء أزمته
رياضة

كل الدعم لتمثيل مصر .. وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو لإنهاء أزمته

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مكالمة عبر الفيديو مع بطل مصر الأولمبي في المصارعة محمد إبراهيم "كيشو"، المتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار جهود الوزارة لإنهاء أزمته وعودته إلى صفوف المنتخب الوطني، عقب ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن محاولات تجنيسه للّعب باسم دولة أخرى.

وخلال المكالمة، أكد الدكتور أشرف صبحي للاعب أن وزارة الشباب والرياضة وشركة روابط تقفان خلفه وتدعمانه بشكل كامل، مشددًا على أن مصر لا تتخلى عن أبنائها الموهوبين مهما كانت الظروف، وأن الوزارة ملتزمة بتوفير كل سبل الدعم لعودته من جديد لتمثيل المنتخب.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الفترة المقبلة ستشهد توفير كافة متطلبات الإعداد للاعب، شأنه شأن جميع لاعبي منتخب مصر للمصارعة، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات في مختلف المحافل الدولية والعالمية.

من جانبه، أعرب البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو عن تقديره الكبير لوزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أنه لن يمثل أي دولة أخرى سوى مصر التي تربى ونشأ على أرضها، موضحًا أنه يسعى فقط لتأمين مستقبله الرياضي.

وأشار كيشو إلى أنه سيعود إلى مصر نهاية فبراير أو مطلع مارس المقبل للاستعداد لخوض بطولة التصنيف العالمي المقرر إقامتها في كرواتيا خلال شهر أبريل، مؤكدًا مشاركته في البطولة باسم منتخب مصر.

وجاءت مكالمة الفيديو بحضور كل من الدكتور محمد الكردي رئيس قطاع الرياضة، الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط، الدكتور هيثم الملاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، العميد خالد محمود المدير التنفيذي لشركة روابط الرياضية.

