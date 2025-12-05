قانونية تكشف صدمة بشأن ارتفاع سن الزواج بين الشباب والفتيات

كشفت المحامية وخبيرة العلاقات الأسرية نيفين وجيه عن تغيرات جذرية في واقع الزواج في مصر خلال السنوات الأخيرة؛ ما أدى إلى ارتفاع سن الزواج بين الشباب والفتيات على حد سواء.

وأوضحت “وجيه”- خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم- أن السبب الرئيسي يعود إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية ونفسية متزايدة، تجعل الشباب أكثر ترددًا في تحمل المسؤوليات الزوجية.

الاحتياجات المادية المتعلقة بيوم الفرح

وأشارت إلى أن الفتيات اليوم أصبح لديهن توقعات أعلى مقارنة بالماضي، سواء على صعيد الاستقلال المادي، أو تجهيز الشقة، أو الاحتياجات المادية المتعلقة بيوم الفرح، بما في ذلك “القاعة، الفستان، الكوافير، الميك أب، التصوير”.

الفهم المشترك والمتوازن ضرورة قبل الزواج

وفي ختام حديثها، شددت نيفين وجيه على ضرورة وعي الشباب والفتيات بطبيعة المسؤوليات الزوجية، وعدم تحميل الزواج أعباء غير واقعية قد تهدد استقرار الأسرة، مؤكدة أن الفهم المشترك والمتوازن بين الطرفين؛ هو السبيل لضمان حياة زوجية مستقرة وسليمة.